Окупанти обстріляли Харків і 7 населених пунктів області, поранені 5 мирних жителів – обладміністрація

Фото: https://t.me/synegubov/

П'ятеро мирних жителів Харківської області дістали поранень внаслідок обстрілів з боку російських окупантів протягом минулої доби, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов.

"У сел. Золочів постраждала 29-річна жінка; у сел. Ківшарівка Куп'янської громади постраждав 67-річний чоловік; у сел. Слатине Дергачівської громади зазнав поранень 74-річний чоловік; на трасі біля с. Юрченкове Вовчанської громади постраждав 22-річний чоловік; у с. Хатнє Великобурлуцької громади зазнала поранень 53-річна жінка. Також медики надали допомогу 66-річному чоловіку, який 7 травня постраждав у с. Яремівка Ізюмської громади", – написав Синегубов в Телеграм у понеділок вранці.

За його словами, ворог атакував БпЛА Київський район Харкова, а по території області застосував шість БпЛА типу "Молнія", сім FPV-дронів і стільки ж БпЛА невстановлених типів.

"У м. Харків пошкоджено приватний будинок; ️у Богодухівському районі пошкоджено автомобіль (м. Богодухів), 4 приватні будинки, 4 магазини, 4 автомобілі, господарчі споруди, електромережі (сел. Золочів); в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, склад, автомобіль (с. Довгеньке); у Харківському районі пошкоджено автомобіль, аптеку (сел. Слатине); у Чугуївському районі пошкоджено мопед (с. Юрченкове)", – повідомив керівник обладміністрації.

За його словами, транзитний евакуаційний пункт у місті Лозова за добу прийняв 125 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 33 387 людей.

Упродовж минулої доби зафіксовано 180 бойових зіткнень, зафіксовано 15 ворожих атак на південно-слобожанському напрямку і три – на куп'янському напрямку фронту, проінформував Синегубов.