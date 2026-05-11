Інтерфакс-Україна
Події
08:40 11.05.2026

Окупанти обстріляли Харків і 7 населених пунктів області, поранені 5 мирних жителів – обладміністрація

2 хв читати
Окупанти обстріляли Харків і 7 населених пунктів області, поранені 5 мирних жителів – обладміністрація
Фото: https://t.me/synegubov/

П'ятеро мирних жителів Харківської області дістали поранень внаслідок обстрілів з боку російських окупантів протягом минулої доби, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов.

"У сел. Золочів постраждала 29-річна жінка; у сел. Ківшарівка Куп'янської громади постраждав 67-річний чоловік; у сел. Слатине Дергачівської громади зазнав поранень 74-річний чоловік; на трасі біля с. Юрченкове Вовчанської громади постраждав 22-річний чоловік; у с. Хатнє Великобурлуцької громади зазнала поранень 53-річна жінка.  Також медики надали допомогу 66-річному чоловіку, який 7 травня постраждав у с. Яремівка Ізюмської громади", – написав Синегубов в Телеграм у понеділок вранці.

За його словами, ворог атакував БпЛА Київський район Харкова, а по території області застосував шість БпЛА типу "Молнія", сім FPV-дронів і стільки ж БпЛА невстановлених типів.

"У м. Харків пошкоджено приватний будинок; ️у Богодухівському районі пошкоджено автомобіль (м. Богодухів), 4 приватні будинки, 4 магазини, 4 автомобілі, господарчі споруди, електромережі (сел. Золочів); в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, склад, автомобіль (с. Довгеньке); у Харківському районі пошкоджено автомобіль, аптеку (сел. Слатине); у Чугуївському районі пошкоджено мопед (с. Юрченкове)", – повідомив керівник обладміністрації.

За його словами, транзитний евакуаційний пункт у місті Лозова за добу прийняв 125 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 33 387 людей.

Упродовж минулої доби зафіксовано 180 бойових зіткнень, зафіксовано 15 ворожих атак на південно-слобожанському напрямку і три – на куп'янському напрямку фронту, проінформував Синегубов.

 

Теги: #харків #постраждалі #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:36 11.05.2026
Російські обстріли забрали життя 2 жителів Херсонської області за добу, ще 2 поранені – обладміністрація

Російські обстріли забрали життя 2 жителів Херсонської області за добу, ще 2 поранені – обладміністрація

17:18 10.05.2026
Пожежа спалахнула через удар БпЛА по Харкову, даних щодо постраждалих немає

Пожежа спалахнула через удар БпЛА по Харкову, даних щодо постраждалих немає

14:36 10.05.2026
Дві людини поранені через атаку дрона окупантів на Миколаївщині – ОВА

Дві людини поранені через атаку дрона окупантів на Миколаївщині – ОВА

14:33 10.05.2026
В Херсоні поранено працівника міськради через атаку ворожого БпЛА – ОВА

В Херсоні поранено працівника міськради через атаку ворожого БпЛА – ОВА

11:54 10.05.2026
Чотири людини поранено на Донеччині через ворожі обстріли – ОВА

Чотири людини поранено на Донеччині через ворожі обстріли – ОВА

11:31 10.05.2026
Жінка загинула через удар БпЛА окупантів на Херсонщині – ОВА

Жінка загинула через удар БпЛА окупантів на Херсонщині – ОВА

10:51 10.05.2026
У лікарні помер ще один чоловік після ракетного удару по Мерефі, відомо про вже 14 постраждалих

У лікарні помер ще один чоловік після ракетного удару по Мерефі, відомо про вже 14 постраждалих

10:04 10.05.2026
Кількість постраждалих через удар російського БпЛА по багатоповерхівці в Харкові зросла до шести, серед них – троє дітей

Кількість постраждалих через удар російського БпЛА по багатоповерхівці в Харкові зросла до шести, серед них – троє дітей

08:44 10.05.2026
Трирічна дівчинка постраждала внаслідок атак російських дронів на Дніпропетровщині – ОВА

Трирічна дівчинка постраждала внаслідок атак російських дронів на Дніпропетровщині – ОВА

23:26 09.05.2026
Кількість постраждалих у Харкові зросла до чотирьох, ще один 8-річний хлопчик зазнав стресу – ОВА

Кількість постраждалих у Харкові зросла до чотирьох, ще один 8-річний хлопчик зазнав стресу – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Порушник військового обліку поранив двох співробітників ТЦК – Одеська ОТЦК

Готується обмін тисячу на тисячу. Розраховуємо, що американці активно сприятимуть – Зеленський

Ми підштовхнули Путіна до реальних зустрічей, треба знайти формат – Зеленський

Кошта: Ми готові брати участь у всіх мирних переговорах для миру в Україні

Обстріл Краматорська 5 травня: у лікарні помер заступник голови Краматорської РДА

ОСТАННЄ

Трамп подякував Лукашенку за співпрацю у звільненні політв'язнів

11 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Окупанти втратили впродовж доби 920 військовослужбовців – Генштаб

Сибіга їде до Брюсселю на переговори з ЄС і НАТО – МЗС України

Темпи впровадження нормативної бази ЄС дають підстави для відкриття всіх переговорних кластерів – Качка

Одна людина постраждала внаслідок ворожих ударів по Запорізькому району – ОВА

Сили оборони відбили з початку доби 144 ворожі атаки – Генштаб

Порушник військового обліку поранив двох співробітників ТЦК – Одеська ОТЦК

Україна готова співпрацювати з країнами Балтії щоб запобігти інцидентам з дронами – Сибіга

Готується обмін тисячу на тисячу. Розраховуємо, що американці активно сприятимуть – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА