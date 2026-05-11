Російські обстріли забрали життя 2 жителів Херсонської області за добу, ще 2 поранені – обладміністрація

Двоє людини загинули, ще дві дістали поранень внаслідок обстрілів з боку російських окупантів у Херсонській області протягом минулої доби, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін станом на 6:00 понеділка.

"Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 4 приватні будинки.Також окупанти понівечили приватні автомобілі", – написав Прокудін в Телеграм.

За його словами, минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували обласний центр Херсон, районний центр Берислав, а також низка сіл та селищ області: Антонівка, Комишани, Білозерка, Томина Балка, Ромашкове, Розлив, Мирне, Токарівка, Раківка та Костирка.