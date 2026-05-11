Інтерфакс-Україна
Події
07:12 11.05.2026

Трамп подякував Лукашенку за співпрацю у звільненні політв'язнів

1 хв читати

Президент США Дональд Трамп висловив подяку Олександру Лукашенку за співпрацю у звільненні політв'язнів. Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social в неділю.

Приводом стало звільнення п'яти політичних в'язнів, в тому числі журналіста й громадського активіста Анджея Почобута, звільнити якого вимагала Польща.

"Завдяки моєму спеціальному президентському посланнику Джону Коулу ми змогли сильно натиснути, щоб це звільнення відбулося. 

Мій друг, президент Польщі Кароль Навроцький, зустрічався зі мною минулого вересня і попросив допомогти домогтися звільнення Анджея Почобута з білоруської в'язниці. Сьогодні Почобут вільний завдяки нашим зусиллям. 

Сполучені Штати виконують свої зобов'язання перед нашими союзниками та друзями. Дякую президенту Олександру Лукашенку за його співпрацю і дружбу. 

Так приємно!", – написав Трамп.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/116552057312551979

