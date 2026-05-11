11 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

11 травня в Україні відзначають Всесвітній день обізнаності про его, Міжнародний тиждень коучингу, День очікування Мері Поппінс, День народження Американської академії кіномистецтв, Всесвітній тиждень обізнаності про сіль.

Віряни вшановують рівноапостольних Кирила та Мефодія.

Всесвітній день обізнаності про его

11 травня - Всесвітній день обізнаності про его. Його відзначають у всьому світі з 2018 року. Свято започаткувала неприбуткова громадська організація Ego Awareness Movement (Рух обізнаності про его) з метою допомогти людям, які страждають від егоїзму.

Фахівці в сфері душевного здоров'я стверджують, що егоїстична поведінка не приносить людині щастя, а якщо вона приносить їй задоволення, то лише короткострокове.

Міжнародний тиждень коучингу

Щорічна подія, присвячена популяризації коучингу як інструменту особистісного та професійного розвитку. Упродовж цього тижня в різних країнах проводять відкриті лекції, майстер-класи, вебінари та зустрічі з фахівцями.

День очікування Мері Поппінс

Це свято має для жителів Англії величезне значення. Цього дня вони не зачиняють вхідні двері на ніч, щоб Мері могла зайти в гості і випити з ними традиційний вечірній чай із печивом.

День народження Американської академії кіномистецтв, засновниці премії "Оскар"

11 травня 1927 року було засновано Академію кінематографічних мистецтв і наук.

Ідея її створення належить Луїсу Барту Маєру, найвідомішому і найбагатшому голлівудському продюсеру того часу. Однією з головних причин появи Академії було бажання продюсерів, захиститися від профспілкового руху, який наприкінці 1920-х років набував дедалі більшої популярності.

Першим президентом Академії став Дуглас Фербенкс. Він і запропонував заснувати приз для вшанування видатних досягнень у світі кіно - "Нагороду академії за заслуги", яка згодом отримала назву "Оскар".

Окрім щорічного вручення кінопремії "Оскар", Академія також щороку нагороджеує студентською премією Академії і вручає не більше п'яти премій "Ніколл" кінодраматургам. Ще Академія управляє бібліотекою Маргарет Геррік і Центром навчання кіномистецтва імені Пікфорд у Голлівуді. Штаб-квартира Академії розташована в Беверлі-Гіллз (штат Каліфорнія, США).

Всесвітній тиждень обізнаності про сіль

Подію започаткував Всесвітній Рух Солі та Здоров’я у 2008 році.

Метою Всесвітнього тижня обізнаності про сіль є залучення суспільства до зменшення вживання солі у раціоні задля покращення здоров’я. Також подія слугує зверненням до виробників харчових продуктів та державної влади заради надання споживачам права вибору продукції зі зменшеним відсотком солі.

Добова норма солі становить не більше 5 грамів. Велике вживання солоних страв провокує затримку рідини, що у результаті підвищує артеріальний тиск. Через це збільшується ризик інсульту та інфаркту.

Народилися в цей день:

135 років від дня народження Льва Миколайовича Делоне (1891–1969), українського вченого-генетика, ботаніка, цитолога, селекціонера, який першим в Україні здійснив штучний мутагенез у рослин (ячмінь і пшениця) та запровадив застосування іонізуючого випромінювання як чинника мутагенезу;

130 років від дня народження Миколи Федоровича Бобровникова (1896–1988), американського астронома, народженого в Україні;

110 років від дня народження Каміло Хосе Села (1916–2002), іспанського письменника, публіциста, лауреата Нобелівської премії в галузі літератури (1989).

Ще цього дня:

1907 - У Києві засновано Українське наукове товариство;

1914 - Переліт Київ-Гатчина (1277 км за 7 годин 45 хв. часу) П. Нестерова з механіком Г. Нелідовим на "Ньюпорі-IV";

1928 - У Нью-Йорку розпочато першу у світі регулярну трансляцію телепередач;

1970 - У Маріуполі відкрито першу тролейбусну лінію;

2014 - Псевдореферендуми в Донецькій і Луганській областях 2014 року щодо статусу цих областей.

Церковне свято

День святих Кирила та Мефодія

11 травня православна церква вшановує пам’ять святих рівноапостольних братів Кирила та Мефодія. Брати з міста Фессалоніки стали творцями слов’янської писемності, справжніми просвітниками та проповідниками християнської віри. Ця пам’ятна дата відзначається з 11 століття.

Кирило з Мефодієм вели аскетичне життя у монастирі. Брати створили першу слов’янську абетку на основі грецької. Згодом, користуючись нею, переклали богослужебні книги (зокрема Святе Письмо). Кирило та Мефодій активно займались освітою слов’ян, відкривали школи при церквах.

Іменини:

Кирило.

З прикмет цього дня:

У народі 11 травня називають Мефодієвим днем.

Цього дня заборонялось виконувати посівні роботи та довго гуляти на вулиці.

Мокрий день обіцяє мокре літо.

Якщо кінь трясе гривою, то варто чекати дощу.

Спекотно – влітку буде суха погода; туман віщує дощове літо.

