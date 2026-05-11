Окупанти втратили впродовж доби 920 військовослужбовців – Генштаб

Втрати окупантів впродовж доби склали 920 одиниць живої сили та 330 одиниці техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 06.30 понеділка.

Зокрема українськими воїнами знищено 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 76 артилерійських систем, одну РСЗВ, 9 НРК, 231 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн та дві одиниці спецтехніки.

Повітряні удари коштували противнику знищених 1557 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

