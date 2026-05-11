Інтерфакс-Україна
Події
06:39 11.05.2026

Окупанти втратили впродовж доби 920 військовослужбовців – Генштаб

1 хв читати

Втрати окупантів впродовж доби  склали 920 одиниць живої сили та  330 одиниці техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 06.30 понеділка.

Зокрема українськими воїнами знищено 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 76 артилерійських систем, одну РСЗВ, 9 НРК, 231 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн та дві одиниці спецтехніки.

Повітряні удари коштували противнику знищених 1557 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/38469

Теги: #війна #ворог #генштаб #втрати

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:12 10.05.2026
Сили оборони відбили з початку доби 144 ворожі атаки – Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 144 ворожі атаки – Генштаб

01:25 10.05.2026
Сили оборони відбили з початку доби 121 ворожу атаку – Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 121 ворожу атаку – Генштаб

23:17 09.05.2026
Путін заявив про можливість зустрічі з Зеленським у третій країні та стверджує про нібито неготовність України до обміну полоненими

Путін заявив про можливість зустрічі з Зеленським у третій країні та стверджує про нібито неготовність України до обміну полоненими

00:41 09.05.2026
На фронті відбулось дві сотні боєзіткнень за добу – Генштаб

На фронті відбулось дві сотні боєзіткнень за добу – Генштаб

20:25 08.05.2026
Фіцо в Москві заявив, що вірить у швидке завершення російсько-української війни

Фіцо в Москві заявив, що вірить у швидке завершення російсько-української війни

19:27 08.05.2026
Зеленський обговорив з бійцями 20-го АК забезпечення безпілотниками

Зеленський обговорив з бійцями 20-го АК забезпечення безпілотниками

19:13 08.05.2026
Генштаб повідомив про удари по НПЗ в Ярославській області РФ та складу дронів у Ростові-на-Дону

Генштаб повідомив про удари по НПЗ в Ярославській області РФ та складу дронів у Ростові-на-Дону

17:25 08.05.2026
Порошенко про вихід РФ з переговорів: Путін ніколи не хотів миру, його треба змусити до цього силою

Порошенко про вихід РФ з переговорів: Путін ніколи не хотів миру, його треба змусити до цього силою

16:28 08.05.2026
ЄБРР і ПриватБанк запускають механізм часткового списання боргу для постраждалого від війни бізнесу

ЄБРР і ПриватБанк запускають механізм часткового списання боргу для постраждалого від війни бізнесу

09:16 08.05.2026
Від початку війни загинуло понад 17 тис. 400 мирних жителів України, понад 43 тис. поранено – керівник "департаменту війни"

Від початку війни загинуло понад 17 тис. 400 мирних жителів України, понад 43 тис. поранено – керівник "департаменту війни"

ВАЖЛИВЕ

Порушник військового обліку поранив двох співробітників ТЦК – Одеська ОТЦК

Готується обмін тисячу на тисячу. Розраховуємо, що американці активно сприятимуть – Зеленський

Ми підштовхнули Путіна до реальних зустрічей, треба знайти формат – Зеленський

Кошта: Ми готові брати участь у всіх мирних переговорах для миру в Україні

Обстріл Краматорська 5 травня: у лікарні помер заступник голови Краматорської РДА

ОСТАННЄ

Трамп подякував Лукашенку за співпрацю у звільненні політв'язнів

11 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Сибіга їде до Брюсселю на переговори з ЄС і НАТО – МЗС України

Темпи впровадження нормативної бази ЄС дають підстави для відкриття всіх переговорних кластерів – Качка

Одна людина постраждала внаслідок ворожих ударів по Запорізькому району – ОВА

Порушник військового обліку поранив двох співробітників ТЦК – Одеська ОТЦК

Україна готова співпрацювати з країнами Балтії щоб запобігти інцидентам з дронами – Сибіга

Готується обмін тисячу на тисячу. Розраховуємо, що американці активно сприятимуть – Зеленський

Ми підштовхнули Путіна до реальних зустрічей, треба знайти формат – Зеленський

Зеленський: Україна утрималась від далекобійних атак у відповідь на відсутність масованих атак росіян

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА