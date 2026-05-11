Сибіга їде до Брюсселі на переговори з ЄС і НАТО – МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 11 травня відвідає з візитом Брюссель, повідомляє МЗС увечері неділі на офіційному веб-сайті міністерства.

"Глава МЗС України візьме участь у важливих заходах по лінії ЄС і НАТО, а також важливому міністерському засіданні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей", – сказано в повідомленні МЗС України'.

Візитом передбачено виступ Сибіги на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС, де йтиметься про посилення тиску на РФ, підтримку України і також – про прискорення вступу України до ЄС і відкриття переговорних кластерів.

"Пізніше вдень глава МЗС відвідає штаб-квартиру НАТО, де проведе переговори з Генеральним секретарем Марком Рютте щодо посилення обороноздатності України, захисту від загроз з боку Росії, просування мирного процесу", – повідомляє МЗС.

Як ключову подію візиту МЗС подає участь міністра у зустрічі високого рівня Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, організованої спільно Україною, Європейським Союзом і Канадою.

