Темпи впровадження нормативної бази ЄС дають підстави для відкриття всіх переговорних кластерів – Качка

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка провів переговори з Анею Валлау, комісаром з питань фундаментальних аспектів європейської політики, координації ЄС та зовнішніх відносин ЄС. Про це Качка повідомив на платформі X в неділю.

"Ми зосередилися на реформах і перетвореннях, необхідних для вступу до ЄС. Україна залишається відданою просуванню свого курсу на вступ і демонструє значний прогрес, якого вже досягнуто. Значна частина нормативної бази вже впроваджена, а подальше приведення у відповідність та технічна гармонізація тривають швидкими темпами.

Відкриття всіх переговорних блоків стало б важливим політичним сигналом та посилило б динаміку подальших внутрішніх реформ у всій Україні", – написав Качка на X.

