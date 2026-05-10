Інтерфакс-Україна
Події
23:04 10.05.2026

Темпи впровадження нормативної бази ЄС дають підстави для відкриття всіх переговорних кластерів – Качка

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка провів переговори з Анею Валлау, комісаром з питань фундаментальних аспектів європейської політики, координації ЄС та зовнішніх відносин ЄС. Про це Качка повідомив на платформі X в неділю.

"Ми зосередилися на реформах і перетвореннях, необхідних для вступу до ЄС. Україна залишається відданою просуванню свого курсу на вступ і демонструє значний прогрес, якого вже досягнуто. Значна частина нормативної бази вже впроваджена, а подальше приведення у відповідність та технічна гармонізація тривають швидкими темпами.

Відкриття всіх переговорних блоків стало б важливим політичним сигналом та посилило б динаміку подальших внутрішніх реформ у всій Україні", – написав Качка на X.

Джерело: https://x.com/taraskachka/status/2053542470424617047?s=20

19:21 10.05.2026
Ми підштовхнули Путіна до реальних зустрічей, треба знайти формат – Зеленський

17:41 10.05.2026
Сибіга відвідає Брюссель для переговорів з ЄС та НАТО та у зустрічі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

17:14 10.05.2026
Уряд ФРН відхилив пропозицію Путіна про участь Шредер в переговорах як "фіктивну"

15:13 10.05.2026
У Кремлі знову вимагають відведення ЗСУ з Донбасу і чекають на візит представників США

12:30 10.05.2026
Фіцо: Якщо Зеленський зацікавлений у зустрічі, він мусить подзвонити до Путіна

12:16 10.05.2026
Кількість біженців з України в ЄС зі статусом тимчасового захисту у березні скоротилася на 1,6% – Євростат

07:41 10.05.2026
Рубіо та Віткофф провели в Маямі зустріч із прем'єром Катару щодо можливого припинення війни в Ірані

03:23 10.05.2026
Одещина співпрацює з партнерами з 19 країн ЄС, обсяг спільних проєктів сягає 5 млн. євро – ОВА

00:40 10.05.2026
Посол ЄС вважає повернення Угорщиною коштів Ощадбанку важливим сигналом, очікує нового імпульсу в переговорах про вступ

23:44 09.05.2026
Посол ЄС: незважаючи на заклики РФ до нашого від'їзду, ми в Києві, ми з Україною. І нікуди не плануємо їхати

