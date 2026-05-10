Інтерфакс-Україна
Події
22:21 10.05.2026

Одна людина постраждала внаслідок ворожих ударів по Запорізькому району – ОВА

1 хв читати

Мирна жителька постраждала внаслідок влучання російського дрона в приватний будинок, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров в Телеграм-каналі у неділю.

"Ворог атакував Запорізький район. Під удар потрапив приватний будинок – оселю пошкоджено. Постраждала 42-річна жінка. Їй надається необхідна допомога", – написав Федоров у Телеграмі.

Він також повідомив про ще один ворожий удар по території району.

"Пошкоджено житловий будинок: понівечено фасад, вибито вікна та пошкоджено дах. Попередньо, внаслідок другого ворожого удару, без постраждалих", – написав Федоров. 

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/39724

Теги: #постраждала #запорізька #атаки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:12 10.05.2026
Сили оборони відбили з початку доби 144 ворожі атаки – Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 144 ворожі атаки – Генштаб

19:10 10.05.2026
Зеленський: Україна утрималась від далекобійних атак у відповідь на відсутність масованих атак росіян

Зеленський: Україна утрималась від далекобійних атак у відповідь на відсутність масованих атак росіян

07:30 10.05.2026
Одна людина загинула, троє поранені внаслідок ударів РФ по 33 населених пунктах Запорізької області за добу

Одна людина загинула, троє поранені внаслідок ударів РФ по 33 населених пунктах Запорізької області за добу

01:25 10.05.2026
Сили оборони відбили з початку доби 121 ворожу атаку – Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 121 ворожу атаку – Генштаб

08:34 09.05.2026
Під ворожим обстрілом опинився 31 населений пункт Запорізької області, двоє постраждалих

Під ворожим обстрілом опинився 31 населений пункт Запорізької області, двоє постраждалих

07:40 08.05.2026
За добу внаслідок атак рф на Запоріжжя та район загинула одна людина, 12 поранено – ОВА

За добу внаслідок атак рф на Запоріжжя та район загинула одна людина, 12 поранено – ОВА

23:55 07.05.2026
Сили оборони відбили з початку доби 156 ворожих атак – Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 156 ворожих атак – Генштаб

07:25 07.05.2026
Під ворожим обстрілом опинилися 50 населених пунктів Запорізької області, дві жертви і 12 постраждалих

Під ворожим обстрілом опинилися 50 населених пунктів Запорізької області, дві жертви і 12 постраждалих

22:55 06.05.2026
На Сумщині внаслідок російських атак дронами по цивільній інфраструктурі є загиблий та постраждалий

На Сумщині внаслідок російських атак дронами по цивільній інфраструктурі є загиблий та постраждалий

20:34 06.05.2026
Одна людина загинула, дві поранені через авіаудари по Запоріжжю – ОВА

Одна людина загинула, дві поранені через авіаудари по Запоріжжю – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Порушник військового обліку поранив двох співробітників ТЦК – Одеська ОТЦК

Готується обмін тисячу на тисячу. Розраховуємо, що американці активно сприятимуть – Зеленський

Ми підштовхнули Путіна до реальних зустрічей, треба знайти формат – Зеленський

Кошта: Ми готові брати участь у всіх мирних переговорах для миру в Україні

Обстріл Краматорська 5 травня: у лікарні помер заступник голови Краматорської РДА

ОСТАННЄ

Порушник військового обліку поранив двох співробітників ТЦК – Одеська ОТЦК

Україна готова співпрацювати з країнами Балтії щоб запобігти інцидентам з дронами – Сибіга

Готується обмін тисячу на тисячу. Розраховуємо, що американці активно сприятимуть – Зеленський

Ми підштовхнули Путіна до реальних зустрічей, треба знайти формат – Зеленський

Чоловік постраждав внаслідок удару російського дрону на Харківщині

Пожежа спалахнула через удар БпЛА по Харкову, даних щодо постраждалих немає

Хлопця поранено атаку дрона окупантів на Миколаївщині – ОВА

Понад 1800 пожеж: в Україні вигоріло майже 2 250 га землі в екосистемах – ДСНС

У Стокгольмі на підтримку України щотижня проходить три мітинги

Дві людини поранені через атаку дрона окупантів на Миколаївщині – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА