Одна людина постраждала внаслідок ворожих ударів по Запорізькому району – ОВА

Мирна жителька постраждала внаслідок влучання російського дрона в приватний будинок, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров в Телеграм-каналі у неділю.

"Ворог атакував Запорізький район. Під удар потрапив приватний будинок – оселю пошкоджено. Постраждала 42-річна жінка. Їй надається необхідна допомога", – написав Федоров у Телеграмі.

Він також повідомив про ще один ворожий удар по території району.

"Пошкоджено житловий будинок: понівечено фасад, вибито вікна та пошкоджено дах. Попередньо, внаслідок другого ворожого удару, без постраждалих", – написав Федоров.

