Інтерфакс-Україна
Події
22:12 10.05.2026

Сили оборони відбили з початку доби 144 ворожі атаки – Генштаб

З початку доби відбулося  144 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 неділі.

"Противник залучив для ураження 5002 дрони-камікадзе та здійснив 1541 обстріл населених пунктів і позицій наших військ", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 30 штурмових та наступальних дій. 

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/38468

19:10 10.05.2026
Зеленський: Україна утрималась від далекобійних атак у відповідь на відсутність масованих атак росіян

01:25 10.05.2026
Сили оборони відбили з початку доби 121 ворожу атаку – Генштаб

23:17 09.05.2026
Путін заявив про можливість зустрічі з Зеленським у третій країні та стверджує про нібито неготовність України до обміну полоненими

00:41 09.05.2026
На фронті відбулось дві сотні боєзіткнень за добу – Генштаб

20:25 08.05.2026
Фіцо в Москві заявив, що вірить у швидке завершення російсько-української війни

19:27 08.05.2026
Зеленський обговорив з бійцями 20-го АК забезпечення безпілотниками

19:13 08.05.2026
Генштаб повідомив про удари по НПЗ в Ярославській області РФ та складу дронів у Ростові-на-Дону

17:25 08.05.2026
Порошенко про вихід РФ з переговорів: Путін ніколи не хотів миру, його треба змусити до цього силою

16:28 08.05.2026
ЄБРР і ПриватБанк запускають механізм часткового списання боргу для постраждалого від війни бізнесу

09:16 08.05.2026
Від початку війни загинуло понад 17 тис. 400 мирних жителів України, понад 43 тис. поранено – керівник "департаменту війни"

