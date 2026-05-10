Сили оборони відбили з початку доби 144 ворожі атаки – Генштаб

З початку доби відбулося 144 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 неділі.

"Противник залучив для ураження 5002 дрони-камікадзе та здійснив 1541 обстріл населених пунктів і позицій наших військ", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 30 штурмових та наступальних дій.

