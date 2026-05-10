Порушник військового обліку поранив двох співробітників ТЦК – Одеська ОТЦК
Порушник правил військового обліку поранив ножем двох співробітників ТЦК, Одеський обласний ТЦК у мережі Facebook у неділю.
"Керівництво Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки офіційно повідомляє про факт збройного нападу на військовослужбовців під час виконання ними службових обов'язків у Подільському районі Одеської області", – йдеться у заяві Одеського ОТЦК та СП.
"10 травня в селі Байбузівка Савранської селищної громади Подільського району спільною групою оповіщення спільно з представниками Національної поліції було зупинено громадянина для перевірки військово-облікових документів. За результатами перевірки встановлено, що особа перебуває у розшуку за порушення правил військового обліку.
Під час супроводження правопорушника до територіального центру комплектування для оформлення адміністративних матеріалів, громадянин вчинив збройний напад на особовий склад групи оповіщення. Застосувавши холодну зброю, зловмисник завдав чисельних ножових поранень двом військовослужбовцям. Наразі обох потерпілих госпіталізовано до медичного закладу у важкому стані, лікарі борються за їхнє життя", – йдеться у повідомленні.
"Наголошуємо: мова йде про цілеспрямований замах на вбивство захисників України, які виконували державне завдання… За даним фактом правоохоронними органами розпочато невідкладні слідчі дії. Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП забезпечує повний супровід розслідування та наполягатиме на притягненні винної особи до відповідальності за максимальними санкціями законодавства", – заявили в ОТЦК та СП Одеської області.