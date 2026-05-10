Україна готова співпрацювати з країнами Балтії щоб запобігти інцидентам з дронами – Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з міністеркою закордонних справ Латвії Байбою Браже щодо нещодавніх інцидентів з дронами в цій країні. Про це Сибіга повідомив на платформі X в неділю.

"Розслідування довели, що це сталося внаслідок навмисного відведення російською електронною війною українських дронів від їхніх цілей у Росії. Я підтвердив готовність України співпрацювати з країнами Балтії та Фінляндією, щоб запобігти таким інцидентам, включно з прямою участю наших спеціалістів", – написав Сибіга на X.