Інтерфакс-Україна
Події
19:40 10.05.2026

Готується обмін тисячу на тисячу. Розраховуємо, що американці активно сприятимуть – Зеленський

1 хв читати
Готується обмін тисячу на тисячу. Розраховуємо, що американці активно сприятимуть – Зеленський

Обмін полоненими за формулою "тисячу на тисячу" вже готується за посередництва США, заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, оприлюдненому в офіційному Телеграм-каналі у неділю.

"Обмін полонених – тисячу на тисячу – готується й має бути проведений. Ці гарантії брали на себе американці. Український Координаційний штаб передав списки на тисячу російській стороні. Було американське посередництво в цій домовленості щодо обміну, відповідно розраховуємо, що американська сторона буде активною в забезпеченні виконання домовленостей", – заявив Зеленський у відеозверненні.

 

Теги: #обмін #полонені #президент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:21 10.05.2026
Ми підштовхнули Путіна до реальних зустрічей, треба знайти формат – Зеленський

Ми підштовхнули Путіна до реальних зустрічей, треба знайти формат – Зеленський

19:10 10.05.2026
Зеленський: Україна утрималась від далекобійних атак у відповідь на відсутність масованих атак росіян

Зеленський: Україна утрималась від далекобійних атак у відповідь на відсутність масованих атак росіян

23:17 09.05.2026
Путін заявив про можливість зустрічі з Зеленським у третій країні та стверджує про нібито неготовність України до обміну полоненими

Путін заявив про можливість зустрічі з Зеленським у третій країні та стверджує про нібито неготовність України до обміну полоненими

23:59 08.05.2026
Сибіга підтримав рішення Зеленського щодо обміну 1000 на 1000

Сибіга підтримав рішення Зеленського щодо обміну 1000 на 1000

19:27 08.05.2026
Зеленський обговорив з бійцями 20-го АК забезпечення безпілотниками

Зеленський обговорив з бійцями 20-го АК забезпечення безпілотниками

19:21 07.05.2026
Зеленський назвав дивним бажання представників деяких держав відвідати Москву: Ми не рекомендуємо

Зеленський назвав дивним бажання представників деяких держав відвідати Москву: Ми не рекомендуємо

17:39 06.05.2026
Пекін звернувся до Києва з проханням дотримуватися міжнародних норм у поводженні з полоненими громадянами КНР

Пекін звернувся до Києва з проханням дотримуватися міжнародних норм у поводженні з полоненими громадянами КНР

23:09 03.05.2026
Зеленський сформулював три завдання напередодні саміту Європейської політичної спільноти в Єревані

Зеленський сформулював три завдання напередодні саміту Європейської політичної спільноти в Єревані

16:48 30.04.2026
Росія може порушити питання про припинення вогню в обмін на скасування санкцій щодо певних підприємств – Зеленський

Росія може порушити питання про припинення вогню в обмін на скасування санкцій щодо певних підприємств – Зеленський

15:57 28.04.2026
МЗС Польщі підтвердив видачу Білорусі російського археолога Бутягіна – ЗМІ

МЗС Польщі підтвердив видачу Білорусі російського археолога Бутягіна – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Ми підштовхнули Путіна до реальних зустрічей, треба знайти формат – Зеленський

Кошта: Ми готові брати участь у всіх мирних переговорах для миру в Україні

Обстріл Краматорська 5 травня: у лікарні помер заступник голови Краматорської РДА

Зеленський: Україна буде повноправною частиною ЄС, готуємось до відкриття кластерів і подальших рішень

Зеленський у День Європи: З перших днів повномасштабної війни і дотепер Європа з Україною, і це не благодійність, а свідомий вибір європейців

ОСТАННЄ

Україна готова співпрацювати з країнами Балтії щоб запобігти інцидентам з дронами – Сибіга

Чоловік постраждав внаслідок удару російського дрону на Харківщині

Пожежа спалахнула через удар БпЛА по Харкову, даних щодо постраждалих немає

Хлопця поранено атаку дрона окупантів на Миколаївщині – ОВА

Понад 1800 пожеж: в Україні вигоріло майже 2 250 га землі в екосистемах – ДСНС

У Стокгольмі на підтримку України щотижня проходить три мітинги

Дві людини поранені через атаку дрона окупантів на Миколаївщині – ОВА

В Херсоні поранено працівника міськради через атаку ворожого БпЛА – ОВА

Чоловіка поранено через атаку російського дрона на Запоріжжі – ОВА

Кількість біженців з України в ЄС зі статусом тимчасового захисту у березні скоротилася на 1,6% – Євростат

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА