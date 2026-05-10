Готується обмін тисячу на тисячу. Розраховуємо, що американці активно сприятимуть – Зеленський

Обмін полоненими за формулою "тисячу на тисячу" вже готується за посередництва США, заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, оприлюдненому в офіційному Телеграм-каналі у неділю.

"Обмін полонених – тисячу на тисячу – готується й має бути проведений. Ці гарантії брали на себе американці. Український Координаційний штаб передав списки на тисячу російській стороні. Було американське посередництво в цій домовленості щодо обміну, відповідно розраховуємо, що американська сторона буде активною в забезпеченні виконання домовленостей", – заявив Зеленський у відеозверненні.