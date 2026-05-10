Інтерфакс-Україна
Події
19:21 10.05.2026

Ми підштовхнули Путіна до реальних зустрічей, треба знайти формат – Зеленський

Україна підштовхнула Путіна до готовності до переговорів, заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, оприлюдненому в офіційному Телеграм-каналі у неділю.

"Зараз Путін сам каже, що нарешті готовий до реальних зустрічей – трошки підштовхнули ми його, і ми давно приготувались до зустрічей, – то треба знаходити формат. Треба закінчувати цю війну і надійно гарантувати безпеку", – заявив Зеленський у відеозверненні.

 

19:10 10.05.2026
Зеленський: Україна утрималась від далекобійних атак у відповідь на відсутність масованих атак росіян

17:14 10.05.2026
Уряд ФРН відхилив пропозицію Путіна про участь Шредер в переговорах як "фіктивну"

15:13 10.05.2026
У Кремлі знову вимагають відведення ЗСУ з Донбасу і чекають на візит представників США

12:30 10.05.2026
Фіцо: Якщо Зеленський зацікавлений у зустрічі, він мусить подзвонити до Путіна

07:41 10.05.2026
Рубіо та Віткофф провели в Маямі зустріч із прем'єром Катару щодо можливого припинення війни в Ірані

23:17 09.05.2026
Путін заявив про можливість зустрічі з Зеленським у третій країні та стверджує про нібито неготовність України до обміну полоненими

19:01 09.05.2026
Зеленський готовий до зустрічі з Путіним будь-де, але не в Москві, – радник Офісу президента

17:16 09.05.2026
Ушаков знову підтвердив, що Путін готовий зустрітися із Зеленським у Москві

19:27 08.05.2026
Зеленський обговорив з бійцями 20-го АК забезпечення безпілотниками

17:25 08.05.2026
Порошенко про вихід РФ з переговорів: Путін ніколи не хотів миру, його треба змусити до цього силою

