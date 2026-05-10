Ми підштовхнули Путіна до реальних зустрічей, треба знайти формат – Зеленський

Україна підштовхнула Путіна до готовності до переговорів, заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, оприлюдненому в офіційному Телеграм-каналі у неділю.

"Зараз Путін сам каже, що нарешті готовий до реальних зустрічей – трошки підштовхнули ми його, і ми давно приготувались до зустрічей, – то треба знаходити формат. Треба закінчувати цю війну і надійно гарантувати безпеку", – заявив Зеленський у відеозверненні.