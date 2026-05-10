Зеленський: Україна утрималась від далекобійних атак у відповідь на відсутність масованих атак росіян

Україна впродовж двох діб утримувалась від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак, заявив Президент України Володимир Зеленський заяв в офіційному Телеграм-каналі у неділю.

"Приємно, що станом на зараз, за сьогодні не було масованих атак – ракетних ударів, авіаційних. Але у фронтових районах, у громадах поблизу фронту спокою не було. Росіяни продовжують свою штурмову активність на тих напрямках, які для них ключові. Є обстріли, були дронові удари різних типів на фронті. За вчорашню та сьогоднішню добу було вже більш ніж 150 штурмових дій, більше сотні обстрілів і ще майже десять тисяч ударів дронами-камікадзе. Тобто на фронті російська армія тиші не дотримується й навіть особливо не намагається", – написав Зеленський у Телеграмі.

"Вчора й сьогодні Україна утримувалась від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак. У подальшому ми будемо реагувати так само дзеркально, і якщо росіяни вирішать повернутись до повноформатної війни – наші санкції за це будуть негайно й будуть відчутними", – заявив Зеленський.