19:10 10.05.2026

Зеленський: Україна утрималась від далекобійних атак у відповідь на відсутність масованих атак росіян

Україна впродовж двох діб утримувалась від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак, заявив Президент України Володимир Зеленський заяв в офіційному Телеграм-каналі у неділю.

"Приємно, що станом на зараз, за сьогодні не було масованих атак – ракетних ударів, авіаційних. Але у фронтових районах, у громадах поблизу фронту спокою не було. Росіяни продовжують свою штурмову активність на тих напрямках, які для них ключові. Є обстріли, були дронові удари різних типів на фронті. За вчорашню та сьогоднішню добу було вже більш ніж 150 штурмових дій, більше сотні обстрілів і ще майже десять тисяч ударів дронами-камікадзе. Тобто на фронті російська армія тиші не дотримується й навіть особливо не намагається", – написав Зеленський у Телеграмі.

"Вчора й сьогодні Україна утримувалась від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак. У подальшому ми будемо реагувати так само дзеркально, і якщо росіяни вирішать повернутись до повноформатної війни – наші санкції за це будуть негайно й будуть відчутними", – заявив Зеленський.

 

01:25 10.05.2026
Сили оборони відбили з початку доби 121 ворожу атаку – Генштаб

19:27 08.05.2026
Зеленський обговорив з бійцями 20-го АК забезпечення безпілотниками

23:55 07.05.2026
Сили оборони відбили з початку доби 156 ворожих атак – Генштаб

19:21 07.05.2026
Зеленський назвав дивним бажання представників деяких держав відвідати Москву: Ми не рекомендуємо

22:55 06.05.2026
На Сумщині внаслідок російських атак дронами по цивільній інфраструктурі є загиблий та постраждалий

01:45 06.05.2026
Сили оборони відбили з початку доби 155 ворожих атак – Генштаб

23:09 03.05.2026
Зеленський сформулював три завдання напередодні саміту Європейської політичної спільноти в Єревані

22:47 03.05.2026
Сили оборони відбили з початку доби 122 ворожі атаки – Генштаб

22:42 03.05.2026
Зеленський заявив у Єревані про успіх боротьби України з "тіньовим флотом" РФ

20:50 03.05.2026
Зеленський запропонував прем'єру Фінляндії підписати з Україною Drone Deal

