Чоловік постраждав внаслідок удару російського дрону на Харківщині

Російський fpv-дрон атакував цивільну автівку, припарковану поруч з аптекою у Слатиному Дергаівської громади Харківської області, постраждав власник машини, повідомив начальник міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

"Власник авто – 74-річний переселенець з Козачої Лопані, який нині мешкає у Слатиному, – отримав легкі ушкодження обличчя та акуботравму. Чоловік надав собі медичну допомогу самостійно і відмовився від госпіталізації. Окрім автівки вибуховою хвилею також було пошкоджено задній фасад аптеки", – написав Задоренко у своємутелеграм-каналі.

Він повідомив також, що близько 3:00 росіяни поцілили по цивільному підприємству у Безруках, пошкодивши покрівлю однієї з будівель. Тип безпілотника, з якого було завдано удар, встановлюється. Без постраждалих.