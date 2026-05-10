Інтерфакс-Україна
17:59 10.05.2026

Чоловік постраждав внаслідок удару російського дрону на Харківщині

Російський fpv-дрон атакував цивільну автівку, припарковану поруч з аптекою у Слатиному Дергаівської громади Харківської області, постраждав власник машини, повідомив начальник міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

"Власник авто – 74-річний переселенець з Козачої Лопані, який нині мешкає у Слатиному, – отримав легкі ушкодження обличчя та акуботравму. Чоловік надав собі медичну допомогу самостійно і відмовився від госпіталізації. Окрім автівки вибуховою хвилею також було пошкоджено задній фасад аптеки", – написав Задоренко у своємутелеграм-каналі.

Він повідомив також, що близько 3:00 росіяни поцілили по цивільному підприємству у Безруках, пошкодивши покрівлю однієї з будівель. Тип безпілотника, з якого було завдано удар, встановлюється. Без постраждалих.

Теги: #харківщина #атаки_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:18 10.05.2026
Пожежа спалахнула через удар БпЛА по Харкову, даних щодо постраждалих немає

16:35 10.05.2026
Хлопця поранено атаку дрона окупантів на Миколаївщині – ОВА

14:36 10.05.2026
Дві людини поранені через атаку дрона окупантів на Миколаївщині – ОВА

13:29 10.05.2026
Чоловіка поранено через атаку російського дрона на Запоріжжі – ОВА

11:54 10.05.2026
Чотири людини поранено на Донеччині через ворожі обстріли – ОВА

10:51 10.05.2026
У лікарні помер ще один чоловік після ракетного удару по Мерефі, відомо про вже 14 постраждалих

12:22 05.05.2026
Двоє постраждалих через атаку БпЛА на залізничну інфраструктуру в Харкові

11:05 05.05.2026
Одна людина загинула, ще двоє постраждали через нічний удар по Харківській області

18:21 04.05.2026
Мирний мешканець загинув через обстріл села у Харківській області – поліція

18:11 04.05.2026
Кількість загиблих у Мерефі зросла до 7 – Синєгубов

