Понад 1800 пожеж: в Україні вигоріло майже 2 250 га землі в екосистемах – ДСНС

Майже 2 250 гектарів української землі вигоріло внаслідок 1 821 пожеж в екосистемах, повідомили у Державній служби України з надзвичайних ситуацій.

"Масштаби займань за областями: Житомирська – 842.3 га; Чернігівська – 503.65 га; Київська – 201.47 га; Рівненська – 182.73 га; Закарпатська – 114.04 га; Дніпропетровська – 80.13 га; Волинська – 61.27 га; Харківська – 60.26 га; Вінницька – 41.69 га; Львівська – 40.08 га; Полтавська – 23.75 га; Черкаська – 17.64 га; Івано-Франківська – 13.42 га; Одеська – 13.23 га та інші регіони країни", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі служби.

У ДСНС нагадали, що спалювання сухостою та сміття – це не "прибирання", а нищення природи та загроза життю.