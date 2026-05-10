14:41 10.05.2026

У Стокгольмі на підтримку України щотижня проходить три мітинги

Підтримка України у Швеції залишається стабільно високою ось вже п’ятий рік поспіль після повномасштабної агресії Росії у лютому 2022 року, так у Стокгольмі весь цей час щотижня проходять три мітинги, де беруть участь переважно громадяни Швеції, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Коли ви повернетеся (до України), ви можете сказати своїм людям, що ми стоїмо тут щопонеділка о 12-й годині вже більше ніж чотири роки... Ви боротись за нас, і це не забудеться. Ми багато працюємо (щодо допомоги) і не здамося. Це питання часу, але ви переможете", – сказав агентству "Інтерфакс-Україна" один з учасників мітингу на площі Norrmalmstorg у Стокгольмі.

Він нагадав, що подібний "Рух понеділка" (Måndagsrörelsen) був започаткований на початку 1990 року на підтримку незалежності країн Балтії від Радянського Союзу та збирався щотижня до осені 1991 року, коли така незалежність була здобута.

За словами співрозмовника агентства, кожну середу також відбувається протест біля російського посольства в Стокгольмі.

Окрім того щотижня на вихідних у шведській столиці також проходить ще один мітинг на підтримку України та із закликом посилювати тиск на Росію для припинення війни. Місце проведення цієї демонстрації змінюється та до її організації залучається українська громада у Швеції.

На всіх мітингах окрім виступів волонтери також організовують збір коштів – як на автомобілі та дрони, яких було поставлено уже декілька десятків тисяч, так і на гуманітарну допомогу, аж до захисту тварин в Україні, які також страждають від війни.

"Ми тут, бо знаємо, що світ може бути кращим і що добро не повинно поступатися злу. Україна на нашому боці, і тому ми маємо бути на боці України", – сказав на останньому мітингу на Norrmalmstorg, який зібрав близько 400 учасників, експерт з бізнес-політики Шведської федерації харчових продуктів, генеральний секретар Асоціації шведських виробників снюсу Патрік Стрьомер (Patrik Strömer).

Він також зазначив, що Росія з 2014 року перетворила їжу на зброю, окупувавши українське рілля та блокуючи постачання української агропродукції на світові ринки.

"Я пишаюся Швецією та шведською підтримкою, але одна річ не дає мені спокою. Усі кажуть: "Ми будемо підтримувати Україну, доки це буде потрібно", але ніхто не каже: "Ми зробимо все, що в наших силах, щоб Росія програла війну і залишила Україну в спокої". Чому Європа не має вищих амбіцій? На жаль, я не маю відповіді, тож мусимо робити те, що можемо тут", – наголосив Стрьомер.

На його думку, найрозумніше – це збільшити підтримку України, разом в нею розвивати оборонні компетенції, бо таким чином Швеція купує кращу готовність до викликів й собі.

Міністр фінансових ринків Ніклас Вікман (Niklas Wykman), який представляє партію Moderaterna (Помірна коаліційна партія), зауважив, що у підтримці України всіх основні партії Швеції єдині, тож парламентські вибори у вересні цього року не змінять ситуацію. Міністр нагадав, що з 2022 року Швеція вже надала Україні понад 100 мільярдів крон військової підтримки ($10,7 млрд за поточним курсом) у рамках 21-го пакету допомоги, який включав 45 різних військових систем, та понад 25 мільярдів крон на підтримку цивільного населення.

Співголова опозиційної шведської партії Språkrör Miljöpartiet ("Зелені") Даніель Хельльден (Daniel Helldén) зазначив, що енергетична криза допомагає тримати російський воєнний апарат на плаву, підштовхуючи ціни на нафту і газ, а залежність Європи від енергоносіїв підживлює Росію.

"Але не все темно, нове керівництво в Угорщині розблокувало кредит підтримки Україні і сподіваюсь відносини в ЄС нормалізуються, одна з карток Путіна вийшла з гри", – сказав Хельльден.

Директор київського Музею революції гідності Ігор Пошивайло на мітингу подякував за підтримку від шведських музеїв, від Blue Shield, Cultural Heritage Without Borders, Swedish Institute.

