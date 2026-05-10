14:33 10.05.2026

В Херсоні поранено працівника міськради через атаку ворожого БпЛА – ОВА

Співробітник Херсонської міської ради зазнав поранень у корабельному районі міста, повідомив очільник міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

"Близько 8.40 російський дрон атакував авто 53-річного працівника Херсонської міської ради в Корабельному районі. Чоловік дістав мінно-вибухову травму та поранення стегна", – написав у Телеграмі.

За його словами, наразі пораненого ушпиталено, лікарі надають потерпілому необхідну допомогу.

