В Херсоні поранено працівника міськради через атаку ворожого БпЛА – ОВА

Фото: https://t.me/yaroslavshanko

Співробітник Херсонської міської ради зазнав поранень у корабельному районі міста, повідомив очільник міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

"Близько 8.40 російський дрон атакував авто 53-річного працівника Херсонської міської ради в Корабельному районі. Чоловік дістав мінно-вибухову травму та поранення стегна", – написав у Телеграмі.

За його словами, наразі пораненого ушпиталено, лікарі надають потерпілому необхідну допомогу.