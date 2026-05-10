11:54 10.05.2026

Чотири людини поранено на Донеччині через ворожі обстріли – ОВА

Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Чотири мирних мешканців області зазнали поранень через 18 російських обстрілів за минулу добу, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Станом на ранок 10 травня. Покровський район. У Добропіллі Криворізької громади поранено людину, пошкоджено автівку. Краматорський район. У Слов’янську пошкоджено приватний будинок, знищено автівку. У Краматорську пошкоджено авто; у Біленькому пошкоджено крамницю. У Шавровому Олександрівської громади пошкоджено вантажівку. У Дружківці поранено дві людини, пошкоджено три багатоповерхівки, приватний будинок і дві автівки. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено авто", – написав він у Телеграмі.

За словами Філашкіна, з населених пунктів, наближених до лінії фронту евакуйовано 421 людину, у тому числі 74 дітей.

