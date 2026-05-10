Інтерфакс-Україна
Події
11:31 10.05.2026

Жінка загинула через удар БпЛА окупантів на Херсонщині – ОВА

Жінка загинула через удар БпЛА окупантів на Херсонщині – ОВА
Фото: Херсонська ОВА

Життя мирної мешканки с. Незламне забрав удар безпілотника російських окупантів, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Стало відомо про загибель жительки селища Незламне Білозерської громади через учорашню атаку російського дрона. Близько 13:00 окупанти вдарили з БпЛА типу "молнія" по 59-річній жінці, яка йшла вулицею. Вона дістала травми, несумісні з життям", – написав у Телеграмі.

Прокудін висловив співчуття рідним та близьким вбитої.

