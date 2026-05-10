Рятувальника поранено через атаку БпЛА окупантів на Дніпропетровщині – ДСНС

Російськи окупанти атакували пожежно-рятувальний автомобіль у Мирівської громади Нікопольського району Дніпропетровської області, через удар безпілотника поранень зазнав водій машини, повідомили у Державній служби України з надзвичайних ситуацій.

"Сьогодні вранці рятувальники виїхали до одного з населених пунктів Мирівської громади Нікопольського району, аби надати допомогу місцевому населенню. Під час слідування до місця російські війська цілеспрямовано атакували пожежно-рятувальний автомобіль. Внаслідок удару безпілотника травмовано водія – 23-річного рятувальника, його направлено до лікувального закладу", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ДСНС.