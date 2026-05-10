Інтерфакс-Україна
11:28 10.05.2026

Рятувальника поранено через атаку БпЛА окупантів на Дніпропетровщині – ДСНС

Російськи окупанти атакували пожежно-рятувальний автомобіль у Мирівської громади Нікопольського району Дніпропетровської області, через удар безпілотника поранень зазнав водій машини, повідомили у Державній служби України з надзвичайних ситуацій.

"Сьогодні вранці рятувальники виїхали до одного з населених пунктів Мирівської громади Нікопольського району, аби надати допомогу місцевому населенню. Під час слідування до місця російські війська цілеспрямовано атакували пожежно-рятувальний автомобіль. Внаслідок удару безпілотника травмовано водія – 23-річного рятувальника, його направлено до лікувального закладу", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ДСНС.

10:59 10.05.2026
ДСНС: у Зоні відчуження продовжують ліквідацію масштабної лісової пожежі

09:50 08.05.2026
На Закарпатті ліквідовано масштабну лісову пожежу – ДСНС

08:44 08.05.2026
На Дніпропетровщині внаслідок майже 30 атак РФ поранено трьох людей, пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки

18:57 07.05.2026
Росіяни 80 раз обстріляли Дніпропетровщину, постраждали 5 людей – ОВА

15:56 06.05.2026
Від початку року в Україні на воді загинуло 135 людей – ДСНС

11:05 05.05.2026
Одна людина загинула, ще двоє постраждали через нічний удар по Харківській області

15:04 03.05.2026
У домі у Кривому Розі, куди влучив "шахед", п'ятеро постраждалих, серед них двоє дітей – ОВА

14:19 03.05.2026
Пожежа у багатоповерхівці у Кривому Розі ліквідована, попередньо без жертв – ОВА

11:10 03.05.2026
Шестеро людей, з них дитина, постраждали внаслідок удару РФ поблизу АЗС на Дніпропетровщині

14:51 29.04.2026
На Київщині рятувальники зняли з вагона-цистерни дитину, яка отримала важкі опіки – ДСНС

