11:02 10.05.2026

Усі пасажири круїзного судна MV Hondius визнані контактами високого ризику після спалаху хантавірусу – ЗМІ

Європейські органи охорони здоров’я класифікували всіх пасажирів круїзного судна MV Hondius, на борту якого зафіксовано спалах хантавірусу з летальними випадками, як контакти високого ризику перед запланованим швартуванням лайнера біля іспанського острова Тенеріфе, повідомляє Reuters.

"За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), оприлюдненими в п’ятницю, вісім людей захворіли, серед них троє померли – подружжя з Нідерландів та громадянин Німеччини. Шестеро з восьми випадків підтверджено як зараження вірусом, ще два є підозрюваними", – йдеться в повідомленні.

Як повідомив у суботу Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC), пасажирів без симптомів буде репатрійовано до країн походження спеціально організованим транспортом, а не регулярними комерційними рейсами. У терміновому науковому висновку агентства зазначається: "Пасажири без симптомів будуть репатрійовані для самоізоляції спеціально організованим транспортом, а не регулярними комерційними рейсами".

В ECDC зазначили, що хоча всіх пасажирів під час висадки вважають контактами високого ризику, не всі з них збережуть цей статус після повернення до своїх країн. Агентство рекомендує першочергово проводити медичний огляд і тестування осіб із симптомами після прибуття, а також передбачає можливість ізоляції на Тенерифе або медичної евакуації залежно від стану пацієнтів.

Теги: #вооз #mv_hondius #хантавірус

04:21 10.05.2026
Біля Тенеріфе готують міжнародну евакуацію пасажирів круїзного лайнера через спалах хантавірусу – ЗМІ

11:50 07.05.2026
Стан здоров'я п'яти громадян України, членів екіпажу MV Hondius, задовільний, ознак хантавірусу немає – МЗС

17:34 04.05.2026
Звернення щодо постраждалих чи померлих українців на круїзному лайнері "MV Hondius" наразі не надходили – МЗС

14:43 04.05.2026
ВООЗ не бачить причин запроваджувати обмеження на поїздки після випадків захворювання на хантавірус на круїзному лайнері

10:50 08.04.2026
Голова офісу ВООЗ в Україні: Кількість військових атак на систему охорони здоров'я України в 2025 році зросла на 20%

09:09 26.03.2026
Деякі збої у постачанні ліків через війну на Близькому Сході не вплинуть на фармринок України та на гуманітарні поставки – ВООЗ

16:17 17.03.2026
ВООЗ з початку 2026р. зафіксувала 94 атаки на систему охорони здоров'я України

04:49 11.12.2025
ВООЗ та фонд ASEF передали Україні лабораторні набори для виявлення високоризикових патогенів на 4,7 млн грн

06:19 05.11.2025
ВООЗ проведе першу глобальну зустріч центрів співробітництва у квітні 2026 року

18:17 18.06.2025
МОЗ про поїздку регіонального директора ВООЗ до країни-агресора: офіційні візити до РФ мають бути призупинені

