Усі пасажири круїзного судна MV Hondius визнані контактами високого ризику після спалаху хантавірусу – ЗМІ

Європейські органи охорони здоров’я класифікували всіх пасажирів круїзного судна MV Hondius, на борту якого зафіксовано спалах хантавірусу з летальними випадками, як контакти високого ризику перед запланованим швартуванням лайнера біля іспанського острова Тенеріфе, повідомляє Reuters.

"За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), оприлюдненими в п’ятницю, вісім людей захворіли, серед них троє померли – подружжя з Нідерландів та громадянин Німеччини. Шестеро з восьми випадків підтверджено як зараження вірусом, ще два є підозрюваними", – йдеться в повідомленні.

Як повідомив у суботу Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC), пасажирів без симптомів буде репатрійовано до країн походження спеціально організованим транспортом, а не регулярними комерційними рейсами. У терміновому науковому висновку агентства зазначається: "Пасажири без симптомів будуть репатрійовані для самоізоляції спеціально організованим транспортом, а не регулярними комерційними рейсами".

В ECDC зазначили, що хоча всіх пасажирів під час висадки вважають контактами високого ризику, не всі з них збережуть цей статус після повернення до своїх країн. Агентство рекомендує першочергово проводити медичний огляд і тестування осіб із симптомами після прибуття, а також передбачає можливість ізоляції на Тенерифе або медичної евакуації залежно від стану пацієнтів.