10:59 10.05.2026

ДСНС: у Зоні відчуження продовжують ліквідацію масштабної лісової пожежі

Роботи з ліквідації масштабної лісової пожежі тривають у Зоні відчуження Чорнобильської АЕС, де вогнем вже пройдено близько 1200 гектарів території, повідомляє пресслужба ДСНС України.

"Станом на 10:00 вогнем пройдено 1200 га…Загалом до гасіння пожежі залучено 326 осіб, з них від ДСНС – 211 рятувальників" – інформує відомство ранком неділі.

За даними рятувальників, розповсюдженню вогню сприяють посушлива погода та різкі пориви вітру. Ситуація залишається повністю контрольованою.

