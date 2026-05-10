Інтерфакс-Україна
Події
10:51 10.05.2026

У лікарні помер ще один чоловік після ракетного удару по Мерефі, відомо про вже 14 постраждалих

1 хв читати
У лікарні помер ще один чоловік після ракетного удару по Мерефі, відомо про вже 14 постраждалих
Фото: https://t.me/synegubov

Кількість жертв ракетного удару, який російські війська завдали по Мерефі 4 травня, зросла після того, як у лікарні помер ще один постраждалий – 59-річний чоловік, повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, попри зусилля медиків, поранення виявилися надто важкими.

"На жаль, зросла кількість жертв ракетного удару по Мерефі, якого завдала рф 4 травня. У лікарні помер 59-річний чоловік. Попри всі зусилля медиків, поранення виявилися занадто важкими", – зазначив Синєгубов.

Він також повідомив, що внаслідок цієї атаки постраждали вже 14 людей, серед них – троє дітей.

Теги: #мерефа #постраждалі #харківщина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:31 10.05.2026
Жінка загинула через удар БпЛА окупантів на Херсонщині – ОВА

Жінка загинула через удар БпЛА окупантів на Херсонщині – ОВА

08:44 10.05.2026
Трирічна дівчинка постраждала внаслідок атак російських дронів на Дніпропетровщині – ОВА

Трирічна дівчинка постраждала внаслідок атак російських дронів на Дніпропетровщині – ОВА

23:26 09.05.2026
Кількість постраждалих у Харкові зросла до чотирьох, ще один 8-річний хлопчик зазнав стресу – ОВА

Кількість постраждалих у Харкові зросла до чотирьох, ще один 8-річний хлопчик зазнав стресу – ОВА

22:58 09.05.2026
У Харкові трое постраждалих, серед них 8-річна дитина

У Харкові трое постраждалих, серед них 8-річна дитина

12:14 07.05.2026
У Харкові вже 9 постраждалих, у тому числі троє дітей

У Харкові вже 9 постраждалих, у тому числі троє дітей

07:45 07.05.2026
Ворог атакував п'ять районів Дніпропетровщини: четверо постраждалих

Ворог атакував п'ять районів Дніпропетровщини: четверо постраждалих

11:34 06.05.2026
Четверо із 15 постраждалих у Дніпрі через ворожу атаку у важкому стані – ОВА

Четверо із 15 постраждалих у Дніпрі через ворожу атаку у важкому стані – ОВА

07:41 06.05.2026
Унаслідок ворожої атаки на Дніпро кількість поранених зросла вже до 19 осіб – ОВА

Унаслідок ворожої атаки на Дніпро кількість поранених зросла вже до 19 осіб – ОВА

07:33 06.05.2026
Кількість постраждалих внаслідок атаки на Запоріжжя зросла до 43 осіб віком від 20 до 66 років – ОВА

Кількість постраждалих внаслідок атаки на Запоріжжя зросла до 43 осіб віком від 20 до 66 років – ОВА

00:06 06.05.2026
ДСНС: у Сумах внаслідок масованої атаки РФ травмовано 2 людей, виникли пожежі

ДСНС: у Сумах внаслідок масованої атаки РФ травмовано 2 людей, виникли пожежі

ВАЖЛИВЕ

Кошта: Ми готові брати участь у всіх мирних переговорах для миру в Україні

Обстріл Краматорська 5 травня: у лікарні помер заступник голови Краматорської РДА

Зеленський: Україна буде повноправною частиною ЄС, готуємось до відкриття кластерів і подальших рішень

Зеленський у День Європи: З перших днів повномасштабної війни і дотепер Європа з Україною, і це не благодійність, а свідомий вибір європейців

Ворог атакував Запоріжжя дронами, є загиблий та двоє поранених – ОВА

ОСТАННЄ

Рятувальника поранено через атаку БпЛА окупантів на Дніпропетровщині – ДСНС

Усі пасажири круїзного судна MV Hondius визнані контактами високого ризику після спалаху хантавірусу – ЗМІ

ДСНС: у Зоні відчуження продовжують ліквідацію масштабної лісової пожежі

На Львівщині в ДТП за участі авто та мотоцикла травмовано двох неповнолітніх – поліція розслідує обставини

Працівник Херсонської міськради зазнав поранення внаслідок російської дронової атаки в Корабельному районі

Зеленський привітав українських матерів із Днем матері: Дякуємо за абсолютну любов, яка точно не знає меж

Кількість постраждалих через удар російського БпЛА по багатоповерхівці в Харкові зросла до шести, серед них – троє дітей

Генштаб зафіксував впродовж доби 147 бойових зіткнень

Восьмеро постраждалих, серед яких двоє дітей, внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

МВА: У Херсоні 19-річний хлопець постраждав унаслідок атаки російського дрона

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА