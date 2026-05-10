У лікарні помер ще один чоловік після ракетного удару по Мерефі, відомо про вже 14 постраждалих

Фото: https://t.me/synegubov

Кількість жертв ракетного удару, який російські війська завдали по Мерефі 4 травня, зросла після того, як у лікарні помер ще один постраждалий – 59-річний чоловік, повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, попри зусилля медиків, поранення виявилися надто важкими.

"На жаль, зросла кількість жертв ракетного удару по Мерефі, якого завдала рф 4 травня. У лікарні помер 59-річний чоловік. Попри всі зусилля медиків, поранення виявилися занадто важкими", – зазначив Синєгубов.

Він також повідомив, що внаслідок цієї атаки постраждали вже 14 людей, серед них – троє дітей.