10:48 10.05.2026

На Львівщині в ДТП за участі авто та мотоцикла травмовано двох неповнолітніх – поліція розслідує обставини

Фото: https://t.me/UA_National_Police/34779

У Дрогобицькому районі Львівської області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участі автомобіля ВАЗ-21099 та мотоцикла Lifan травмовано двох неповнолітніх – 14-річного водія мотоцикла та його 17-річного пасажира, яких було госпіталізовано, повідомляє пресслужба поліції Львівської області.

ДТП сталася 9 травня близько 00:30 в одному з сіл району. Як попередньо встановили правоохоронці, легковиком керував 27-річний чоловік, мотоциклом – 14-річний хлопець. Обидва є мешканцями Дрогобицького району.

"Внаслідок ДТП неповнолітні мотоцикліст та його 17-річний пасажир отримали тілесні ушкодження та були доставлені у лікарню", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у соціальній мережі Facebook ранком неділі.

За фактом події слідчі Дрогобицького районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України.

