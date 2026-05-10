Інтерфакс-Україна
Події
10:28 10.05.2026

Працівник Херсонської міськради зазнав поранення внаслідок російської дронової атаки в Корабельному районі

Внаслідок російської дронової атаки в Корабельному районі Херсона постраждав працівник Херсонської міської ради, повідомляє пресслужба Херсонської міської військової адміністрації у Телеграм.

"До лікарні доставлено 53-річного працівника Херсонської міськради, який постраждав від російської дронової атаки в Корабельному районі близько 8:40. В нього мінно-вибухова травма", – йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, наразі лікарі проводять дообстеження постраждалого та надають йому всю необхідну допомогу.

