10:18 10.05.2026

Зеленський привітав українських матерів із Днем матері: Дякуємо за абсолютну любов, яка точно не знає меж

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня матері подякував українським матерям за любов, підтримку та стійкість, підкресливши їхню особливу роль в умовах повномасштабної війни.

"Сьогодні День матері. І особливо сьогодні хочеться сказати найважливіше слово – дякую. Дякуємо за абсолютну любов, яка точно не знає меж, і за все, що мама робить для дитини й родини", – зазначив Зеленський в дописі, оприлюдненому у соціальній мережі Facebook.

Президент наголосив, що війна змінила життя мільйонів українських родин, а українські мами сьогодні демонструють "неймовірну витримку, сміливість, хоробрість і любов, яка допомагає вистояти".

"Дякую кожній мамі за життя, за віру у своїх дітей, за молитви, захист і підтримку", – додав він.

19:01 09.05.2026
Зеленський готовий до зустрічі з Путіним будь-де, але не в Москві, – радник Офісу президента

18:14 09.05.2026
Зеленський привітав Мадяра: Разом ми можемо додати більше сили нашим народам і зробити сильнішою всю Європу

17:16 09.05.2026
Ушаков знову підтвердив, що Путін готовий зустрітися із Зеленським у Москві

14:56 09.05.2026
Кошта: Ми готові брати участь у всіх мирних переговорах для миру в Україні

14:14 09.05.2026
Зеленський: Україна буде повноправною частиною ЄС, готуємось до відкриття кластерів і подальших рішень

10:20 09.05.2026
Зеленський у День Європи: З перших днів повномасштабної війни і дотепер Європа з Україною, і це не благодійність, а свідомий вибір європейців

16:44 08.05.2026
Зеленський: Завтрашній день залежить від того, що ми почуємо від РФ сьогодні

16:41 08.05.2026
Зеленський проведе Ставку за результатами поїздки на фронт

15:42 08.05.2026
Зеленський заслухав доповідь про ситуацію в смузі оборони 67 ОМБр

14:31 08.05.2026
Зеленський зустрівся з воїнами на Олександрівському напрямку

