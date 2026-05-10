Зеленський привітав українських матерів із Днем матері: Дякуємо за абсолютну любов, яка точно не знає меж

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня матері подякував українським матерям за любов, підтримку та стійкість, підкресливши їхню особливу роль в умовах повномасштабної війни.

"Сьогодні День матері. І особливо сьогодні хочеться сказати найважливіше слово – дякую. Дякуємо за абсолютну любов, яка точно не знає меж, і за все, що мама робить для дитини й родини", – зазначив Зеленський в дописі, оприлюдненому у соціальній мережі Facebook.

Президент наголосив, що війна змінила життя мільйонів українських родин, а українські мами сьогодні демонструють "неймовірну витримку, сміливість, хоробрість і любов, яка допомагає вистояти".

"Дякую кожній мамі за життя, за віру у своїх дітей, за молитви, захист і підтримку", – додав він.