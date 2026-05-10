Кількість постраждалих через удар російського БпЛА по багатоповерхівці в Харкові зросла до шести, серед них – троє дітей

У Харкові після удару російського безпілотника по дев’ятиповерховому житловому будинку медична допомога знадобилася шістьом людям, серед яких троє дітей, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

"Постраждали шестеро людей, серед яких троє дітей: двоє 8-річних хлопчиків та 10-річний хлопчик. У всіх потерпілих діагностовано гостру реакцію на стрес", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому ранком неділі в Телеграм.

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.