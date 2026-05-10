Трирічна дівчинка постраждала внаслідок атак російських дронів на Дніпропетровщині – ОВА

Унаслідок атак російських безпілотників на Нікопольський і Синельниківський райони Дніпропетровської області постраждала трирічна дівчинка, яку госпіталізували у стані середньої тяжкості, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"У Синельниківському районі били по Українській та Богинівській громадах. Понівечена інфраструктура. Постраждала 3-річна дівчинка. Дитину доправили до лікарні у стані середньої тяжкості", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у Телеграм-каналі ранком неділі.