Інтерфакс-Україна
08:44 10.05.2026

Трирічна дівчинка постраждала внаслідок атак російських дронів на Дніпропетровщині – ОВА

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Унаслідок атак російських безпілотників на Нікопольський і Синельниківський райони Дніпропетровської області постраждала трирічна дівчинка, яку госпіталізували у стані середньої тяжкості, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"У Синельниківському районі били по Українській та Богинівській громадах. Понівечена інфраструктура. Постраждала 3-річна дівчинка. Дитину доправили до лікарні у стані середньої тяжкості", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у Телеграм-каналі ранком неділі.

 

