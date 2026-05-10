Інтерфакс-Україна
Події
08:31 10.05.2026

Восьмеро постраждалих, серед яких двоє дітей, внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Протягом минулої доби попри оголошене припинення вогню ЗС РФ завдали ударів безпілотниками різних типів по Харкову і 7 населених пунктах області, постраждали 8 людей, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У м. Харків зазнали гострої реакції на стрес жінки 74, 70, 32 років та двоє 8-річних хлопчиків; у с. Стецьківка Великобурлуцької громади зазнали поранень чоловіки 37 і 43 років та 36-річна жінка", – написав Синєгубов у своєму Телеграм-каналі.

 

