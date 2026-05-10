МВА: У Херсоні 19-річний хлопець постраждав унаслідок атаки російського дрона

У Корабельному районі Херсона внаслідок чергової атаки російського дрона постраждав 19-річний хлопець, повідомила пресслужба Херсонської міської військової адміністрації.

За інформацією МВА, постраждалого доправили до лікарні: "19-річний хлопець дістав вибухову травму, уламкові поранення правого плеча, множинні дотичні поранення верхніх кінцівок та акубаротравму".

Після надання необхідної медичної допомоги лікарі призначили хлопцю амбулаторне лікування.