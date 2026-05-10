Інтерфакс-Україна
Події
08:14 10.05.2026

ППО ліквідувала 27 із 27 ворожих БпЛА, влучань не зафіксовано – Повітряні сили

Фото: Ґвара

Сили оборони ліквідували 27 із 27 ворожих дронів, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 27 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронамів-імітаторів "Пародія"", – йдеться в повідомленні.

Загалом протягом ночі (з 00:00 10 травня) противник атакував 27 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово – рф.

Повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За інформацією відомства, влучань не зафіксовано.

 

