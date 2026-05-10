07:41 10.05.2026

Рубіо та Віткофф провели в Маямі зустріч із прем'єром Катару щодо можливого припинення війни в Ірані

У Маямі відбулася зустріч держсекретаря США Марко Рубіо та спецпредставника Білого дому Стіва Віткоффа з прем'єр-міністром Катару Мохаммедом бін Абдулрахманом Аль-Тані, під час якої обговорювалися зусилля з досягнення домовленості щодо припинення війни в Ірані та формування рамок для подальших переговорів між сторонами, повідомляє Axios із посиланням на поінформовані джерела.

За їхніми даними, США та Іран працюють над односторінковим меморандумом про припинення війни, який має стати основою для подальших більш детальних перемовин. Катар у цьому процесі відіграє ключову посередницьку роль між сторонами.

"Хоча Пакистан є офіційним посередником між США та Іраном від початку війни, Катар діє переважно за лаштунками. За словами американських чиновників, Білий дім вважає катарців особливо ефективними в переговорах з Іраном", – йдеться в повідомленні.

За словами одного з джерел, зустріч була зосереджена на можливому шляху досягнення меморандуму про взаєморозуміння щодо припинення війни.

"Посередники закликають обидві сторони до деескалації та зосередження на досягненні домовленості", – зазначило джерело.

 

Теги: #іран #переговори #катар #сша

06:44 10.05.2026
Британія розгортає есмінець на Близькому Сході для захисту судноплавства в Ормузькій протоці – ЗМІ

02:30 10.05.2026
