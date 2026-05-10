Інтерфакс-Україна
07:30 10.05.2026

Одна людина загинула, троє поранені внаслідок ударів РФ по 33 населених пунктах Запорізької області за добу

Упродовж доби російські війська завдали ворожих ударів по 33 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого одна людина загинула, ще троє дістали поранення, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Надійшло 16 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у Телеграм-каналі ранком неділі.

За його словами, 598 безпілотників різної модифікації, переважно FPV, атакували Комишуваху, Новоолександрівку, Біленьке, Розумівку, Ясну Поляну, Новосергіївку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Гірке, Зелене, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Оленокостянтинівку, Цвіткове, Нове Запоріжжя, Преображенку та Білогір'я.

Також зафіксовано вісім обстрілів із реактивних систем залпового вогню по Гуляйпільському, Новоандріївці, Щербаках, Степногірську та Павлівці.

"174 артилерійські удари прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Гуляйполю, залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір'ю, Варварівці, Добропіллю, Прилуках, Гіркому, Гуляйпільському та Староукраїнці", – інформує очільник ОВА.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/39690

