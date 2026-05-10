Окупанти за добу втратили 840 осіб та 230 од. спецтехніки

Сили оборони за добу ліквідували 840 окупантів, 75 артсистем, три бронемашини, 1489 БПЛА, а також 230 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком неділі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 341 110 (+840) осіб, танків – 11 920 (+0) од, бойових броньованих машин – 24 544 (+3) од, артилерійських систем – 41 787 (+75) од, РСЗВ – 1 782 (+2) од, засоби ППО – 1 373 (+2) од, літаків – 435 (+0) од, гелікоптерів – 352 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 1 362 (+11) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 282 697 (+1 489) од, крилаті ракети – 4 585 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 95 479 (+227) од, спеціальна техніка – 4 176 (+3) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.