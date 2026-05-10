10 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

10 травня в Україні відзначають День матері.

Ще сьогодні Міжнародний день арганії, День океану-матері, Всесвітній день птахівництва, День руху для здоров’я, Міжнародний день боротьби з системним червоним вовчаком, День незалежності Румунії, День довіри своїй інтуїції.

Віряни вшановують святого апостола Симона Зилота.

День матері

Відзначається щорічно в другу неділю травня відповідно до Указу Президента України від 10.05.1999 р. № 489/99.

У всьому світі День матері святкують у різні дні, але спільна нитка — це визнання материнської любові, яка не знає кордонів. В Україні свято офіційно закріплене від 1999 року, а його коріння сягає часів Київської Русі та ініціатив української діаспори. Воно дозволяє сказати "дякую" простим букетом або створити справжню сімейну традицію, що залишає емоційний слід у серцях назавжди.

Травень традиційно вважається місяцем Пречистої Діви Марії, символу материнства в українській культурі.

Після 2022 року в Україні День матері набув нового змісту. Матері, які проводжають дітей на фронт або виховують їх у тилу, отримують не просто квіти, а справжнє визнання своєї сили. Благодійні акції, онлайн-концерти та флешмоби допомагають підтримати мам у всій країні, навіть якщо родини розділені.

Вшанування матерів має тисячолітню історію. У стародавньому Єгипті шанували Ісіду як богиню материнства, а в Київській Русі козаки та селяни особливо тепло вітали жінок у травні - на День Пречистої Діви Марії. Ці традиції були живими ритуалами подяки за життя, урожай і захист домівки.

День океану-матері

День океану-матері відзначається щорічно 10 травня. Ця подія присвячена визнанню життєво важливої ролі, яку океани відіграють у підтримці життя на Землі, і підвищенню обізнаності про важливість захисту та збереження наших морських ресурсів.

Всесвітній день птахівництва

Всесвітній день птахівництва відзначається щорічно 10 травня. Це свято спрямоване на підвищення обізнаності про важливість домашніх птахів, таких як кури, качки, індики та гуси, у забезпеченні продовольчої безпеки та економічного розвитку в усьому світі.

Міжнародний день арганії

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/75/262.

Арганія походить з регіону Марокко на південь від Сахари, особливо поширене в посушливих і напівпосушливих районах. Вона відіграє вирішальну роль у підтримці екологічного балансу, збереженні біорізноманіття та підтримці життєдіяльності місцевих громад. Дерево є надзвичайно стійким до суворих природних умов, що робить його неймовірно цінним для екологічної стійкості.

Арганове дерево стало рятівним колом для багатьох місцевих громад у Марокко, особливо для сільських жінок. Ці громади отримують різні продукти з арганового дерева, зокрема, високоцінну олію, яка використовується в кулінарії, косметиці та традиційній медицині.

Виробництво арганової олії не лише сприяло розширенню економічних можливостей місцевого населення, але й сприяло фінансовій інтеграції жінок через створення кооперативів. Ці кооперативи відіграють важливу роль у підтримці місцевої економіки та підвищенні соціального статусу жінок, забезпечують їх роботою та платформою для соціального обміну.

У південно-західній частині Марокко кілька жіночих кооперативів займаються виробництвом арганової олії. Процес є трудомістким і включає в себе видалення лушпиння на корм тваринам та ручне розколювання твердих горіхів між камінням. Потім насіння витягують і злегка обсмажують, щоб посилити характерний горіховий смак олії.

День руху для здоров’я

Це свято спрямоване на заохочення людей до більшого руху в їхньому щоденному житті, адже регулярні фізичні вправи — це основа міцного здоров’я і добробуту. День руху для здоров’я — це шанс задуматися над тим, як ми живемо, і зробити крок у бік здоров’я. Рух — це не лише засіб підтримки фізичного стану, а й важливий чинник психічного добробуту. Цей день наголошує, що навіть невеликі кроки можуть змінити наше життя на краще, і підтримка активного способу життя допоможе зберегти здоров’я на довгі роки.

Міжнародний день боротьби з системним червоним вовчаком

Системний червоний вовчак — це аутоімунне захворювання, при якому імунна система починає атакувати здорові клітини та тканини організму, спричиняючи запалення в різних частинах тіла. Воно може вражати шкіру, суглоби, серце, легені, нирки та нервову систему. Це захворювання перебігає хронічно, з періодами ремісії та загострення, і його симптоми можуть бути дуже різноманітними, від легких до дуже серйозних.

День румунської монархії

День румунської монархії, а також День незалежності Румунії є державним святом, яке відзначається в Румунії 10 травня кожного року. Цей день вшановує заснування сучасної румунської держави як конституційної монархії в 1866 році за правління князя Карла I.

День довіри своїй інтуїції

Щорічно 10 травня відзначається День довіри своїй інтуїції. Це день, який спонукає людей прислухатися до свого внутрішнього голосу та довіряти своїм інстинктам.

Народилися в цей день:

150 років від дня народження Івана Цанкара (1876–1918), словенського поета, прозаїка, драматурга, одного із засновників літературної течії "словенський модерн";

110 років від дня народження Алли Борисівни Лисянської (1916–1943), української художниці (Чехія);

65 років від дня народження Івана Антоновича Малковича (1961), українського поета, видавця, засновника та директора видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА";

40 років від дня народження Віктора Оцерклевича (1986-2022), військовослужбовця, учасника російсько-української війни, Героя України.

Ще цього дня:

1925 - У Києві урочисто відкрили міст, названий на честь Євгенії Бош, побудований за проектом Євгена Патона;

1940 - Вінстон Черчилль став прем’єр-міністром Великої Британії; Німеччина вторглася до Франції, Бельгії, Люксембургу та Нідерландів, а Великобританія — до Ісландії;

1993 - У Киргизстані впроваджена національна валюта — сом;

1995 - У Таджикистані впроваджено нову валюту — таджицький рубль, що в жовтні 2000 року був замінений на сомоні;

2006 - У Греції стався землетрус магнітудою 4,7 бали за шкалою Ріхтера, епіцентр якого розташовувався за 40 км на південний схід від Салонік;

2017 - Вийшов український переклад культового коміксу "Бетмен: Рік перший", що розповідає про походження Бетмена.

Церковне свято

День пам’яті святого апостола Симона Зилота

Один із дванадцяти найближчих учнів Ісуса Христа, який після Вознесіння Спасителя став відданим проповідником християнства у віддалених куточках світу. Його ім’я — Зилот — перекладається як "ревнитель", що зазначає його гаряче серце й непохитну відданість Божій справі. У деяких джерелах його також називають Кананітом, але це не зазначає місце народження, а є синонімом слова "ревнитель" з арамейської мови.

Хоча Євангелія згадують про нього лише у списках апостолів, передання свідчить про широкомасштабну місіонерську діяльність Симона після Зішестя Святого Духа. Йому приписують благовістя в Африці, Малій Азії, на Близькому Сході, а також на Кавказі. Особливо глибокий слід, за переказами, він залишив у Грузії, де християнська традиція вважає його першим благовісником на тих землях. Саме там, біля нинішнього Сухумі, апостол, за легендою, прийняв мученицьку смерть.

Іменини:

Семен, Таїсія

З прикмет цього дня:

Якщо день теплий і ясний — літо буде раннє й сухе; дощ — урожай огірків буде багатий; на Симона бджоли активно літають — літо буде тепле і щедре; грім 10 травня — до щедрого, але грозового літа; сонце сходить у тумані — на дощ найближчими днями; якщо журавлі летять низько — до похолодання чи дощів.

