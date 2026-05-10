Інтерфакс-Україна
06:44 10.05.2026

Британія розгортає есмінець на Близькому Сході для захисту судноплавства в Ормузькій протоці – ЗМІ

Велика Британія оголосила про розгортання есмінця протиповітряної оборони HMS Dragon на Близькому Сході в межах підготовки до можливих багатонаціональних зусиль із забезпечення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці у разі настання відповідних умов, повідомляє Reuters.

"Завчасне розміщення HMS Dragon є частиною виваженого планування, яке забезпечить готовність Великої Британії, як частини багатонаціональної коаліції, спільно очолюваної Великою Британією та Францією, забезпечити безпеку протоки, коли дозволять умови", – цитує видання слова речника Міністерства оборони Великої Британії.

Франція та Велика Британія опрацьовують спільну пропозицію, спрямовану на створення умов для безпечного проходу суден через Ормузьку протоку після стабілізації ситуації на тлі наближення США та Ірану до потенційного завершення 10-тижневого конфлікту, при цьому план потребуватиме координації з іранською стороною, а близько десятка країн уже висловили готовність долучитися, тоді як участь Великої Британії може бути обмеженою через перевантаженість і скорочення можливостей Королівського флоту.

Джерело: https://www.reuters.com/world/uk/uk-deploys-warship-middle-east-with-eye-potential-hormuz-mission-2026-05-09/

02:30 10.05.2026
Світові запаси нафти стрімко скорочуються через перебої постачання з Перської затоки – ЗМІ

21:10 09.05.2026
Союзники США в НАТО очікують нових скорочень американської військової присутності в Європі – ЗМІ

08:12 09.05.2026
Трамп припускає можливість більш тривалого припинення вогню між Україною та РФ

05:44 09.05.2026
Мінфін США ввів санкції проти 10 компаній та фізосіб, яких Вашингтон вважає причетними до закупівлі зброї для Ірану

20:08 08.05.2026
Пентагон опублікував раніше засекречені документи про НЛО

16:24 08.05.2026
США готові виконувати роль посередника у перемовинах між Україною та РФ, якщо вони будуть продуктивними, – Рубіо

14:52 07.05.2026
"Кернел" продав балкер Rotterdam Pearl V. і розглядає повний вихід із судноплавного бізнесу

19:15 06.05.2026
Франція і Велика Британія готові супроводжувати танкери в Ормузькій протоці – джерело

03:30 06.05.2026
UKMTO повідомило про ураження вантажного судна в Ормузькій протоці невідомим снарядом

19:49 05.05.2026
Зеленський подякував Великій Британії за новий пакет санкцій проти РФ

