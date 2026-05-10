Британія розгортає есмінець на Близькому Сході для захисту судноплавства в Ормузькій протоці – ЗМІ

Велика Британія оголосила про розгортання есмінця протиповітряної оборони HMS Dragon на Близькому Сході в межах підготовки до можливих багатонаціональних зусиль із забезпечення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці у разі настання відповідних умов, повідомляє Reuters.

"Завчасне розміщення HMS Dragon є частиною виваженого планування, яке забезпечить готовність Великої Британії, як частини багатонаціональної коаліції, спільно очолюваної Великою Британією та Францією, забезпечити безпеку протоки, коли дозволять умови", – цитує видання слова речника Міністерства оборони Великої Британії.

Франція та Велика Британія опрацьовують спільну пропозицію, спрямовану на створення умов для безпечного проходу суден через Ормузьку протоку після стабілізації ситуації на тлі наближення США та Ірану до потенційного завершення 10-тижневого конфлікту, при цьому план потребуватиме координації з іранською стороною, а близько десятка країн уже висловили готовність долучитися, тоді як участь Великої Британії може бути обмеженою через перевантаженість і скорочення можливостей Королівського флоту.

Джерело: https://www.reuters.com/world/uk/uk-deploys-warship-middle-east-with-eye-potential-hormuz-mission-2026-05-09/