На Закарпатті відбулася спроба нападу на приміщення ТЦК

У Закарпатській області група осіб намагалася силоміць прорватися на територію територіального центру комплектування та соціальної підтримки, повідомила пресслужба Закарпатського ОТЦК та СП у Facebook.

"Сьогодні була здійснена спроба нападу на приміщення 2-го відділу Хустського РТЦК та СП у селищі Міжгір'я. Група осіб намагалася силоміць прорватися на територію військового об'єкта, ігноруючи законні вимоги чергового наряду. Завдяки оперативним діям особового складу загрозу було локалізовано та напад відбито", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у соціальній мережі Facebook.

У пресслужбі зазначили, що за фактом інциденту правоохоронні органи нададуть відповідну правову оцінку та ухвалять рішення згідно з чинним законодавством.

