Інтерфакс-Україна
Події
05:28 10.05.2026

На Закарпатті відбулася спроба нападу на приміщення ТЦК

1 хв читати

У Закарпатській області група осіб намагалася силоміць прорватися на територію територіального центру комплектування та соціальної підтримки, повідомила пресслужба Закарпатського ОТЦК та СП у Facebook.

"Сьогодні була здійснена спроба нападу на приміщення 2-го відділу Хустського РТЦК та СП у селищі Міжгір'я. Група осіб намагалася силоміць прорватися на територію військового об'єкта, ігноруючи законні вимоги чергового наряду. Завдяки оперативним діям особового складу загрозу було локалізовано та напад відбито", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у соціальній мережі Facebook.

У пресслужбі зазначили, що за фактом інциденту правоохоронні органи нададуть відповідну правову оцінку та ухвалять рішення згідно з чинним законодавством.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/18uMeveGJC/?mibextid=wwXIfr

Теги: #тцк #напад #ситуація #закарпаття

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:21 10.05.2026
Біля Тенеріфе готують міжнародну евакуацію пасажирів круїзного лайнера через спалах хантавірусу – ЗМІ

Біля Тенеріфе готують міжнародну евакуацію пасажирів круїзного лайнера через спалах хантавірусу – ЗМІ

00:41 09.05.2026
На фронті відбулось дві сотні боєзіткнень за добу – Генштаб

На фронті відбулось дві сотні боєзіткнень за добу – Генштаб

09:50 08.05.2026
На Закарпатті ліквідовано масштабну лісову пожежу – ДСНС

На Закарпатті ліквідовано масштабну лісову пожежу – ДСНС

05:46 08.05.2026
Іран звинуватив США у порушенні режиму припинення вогню через атаки на судна і цивільні райони

Іран звинуватив США у порушенні режиму припинення вогню через атаки на судна і цивільні райони

20:45 07.05.2026
УЧХ працював на місці масштабної лісової пожежі на Закарпатті

УЧХ працював на місці масштабної лісової пожежі на Закарпатті

00:13 07.05.2026
На фронті відбулось 120 боєзіткнень за добу – Генштаб

На фронті відбулось 120 боєзіткнень за добу – Генштаб

11:28 06.05.2026
ОК "Північ" заявило про повне сприяння слідству у справі щодо керівника Житомирського обласного ТЦК та СП

ОК "Північ" заявило про повне сприяння слідству у справі щодо керівника Житомирського обласного ТЦК та СП

11:02 06.05.2026
На Закарпатті рятувальники ліквідовують масштабну пожежу в лісництві

На Закарпатті рятувальники ліквідовують масштабну пожежу в лісництві

05:31 06.05.2026
У США допускають можливість відновлення бойових дій з Іраном на тлі напруження в Ормузькій протоці – ЗМІ

У США допускають можливість відновлення бойових дій з Іраном на тлі напруження в Ормузькій протоці – ЗМІ

04:49 06.05.2026
Окупанти просунулися на Харківщині та Донеччині, за добу зміни склали 3,58 кв. км – DeepState

Окупанти просунулися на Харківщині та Донеччині, за добу зміни склали 3,58 кв. км – DeepState

ВАЖЛИВЕ

Кошта: Ми готові брати участь у всіх мирних переговорах для миру в Україні

Обстріл Краматорська 5 травня: у лікарні помер заступник голови Краматорської РДА

Зеленський: Україна буде повноправною частиною ЄС, готуємось до відкриття кластерів і подальших рішень

Зеленський у День Європи: З перших днів повномасштабної війни і дотепер Європа з Україною, і це не благодійність, а свідомий вибір європейців

Ворог атакував Запоріжжя дронами, є загиблий та двоє поранених – ОВА

ОСТАННЄ

Одещина співпрацює з партнерами з 19 країн ЄС, обсяг спільних проєктів сягає 5 млн. євро – ОВА

У Львові затримали чоловіка, який, тікаючи від ТЦК та поліції, приставив ніж до горла 13-річної дівчинки

Світові запаси нафти стрімко скорочуються через перебої постачання з Перської затоки – ЗМІ

Сили оборони відбили з початку доби 121 ворожу атаку – Генштаб

Посол ЄС вважає повернення Угорщиною коштів Ощадбанку важливим сигналом, очікує нового імпульсу в переговорах про вступ

У лікарні помер ще один постраждалий внаслідок ракетного удару по Мерефі 4 травня – прокуратура

У Подільському районі Києва затримали чоловіка за стрілянину – поліція

Посол ЄС: незважаючи на заклики РФ до нашого від'їзду, ми в Києві, ми з Україною. І нікуди не плануємо їхати

Кількість постраждалих у Харкові зросла до чотирьох, ще один 8-річний хлопчик зазнав стресу – ОВА

Путін заявив про можливість зустрічі з Зеленським у третій країні та стверджує про нібито неготовність України до обміну полоненими

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА