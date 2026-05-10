04:21 10.05.2026

Біля Тенеріфе готують міжнародну евакуацію пасажирів круїзного лайнера через спалах хантавірусу – ЗМІ

Біля узбережжя Тенеріфе готують міжнародну евакуацію пасажирів розкішного круїзного лайнера MV Hondius після виявлення на його борту спалаху хантавірусу, що спричинив кілька випадків захворювання, тоді як Всесвітня організація охорони здоров'я наголошує, що ризик для громадського здоров'я залишається низьким, повідомляє Reuters.

Країни Європи та США організовують вивезення своїх громадян із судна, що прямує до іспанського порту біля Тенеріфе, після того як ВООЗ поінформувала держави-члени про порядок евакуації та рекомендувала посилений медичний моніторинг пасажирів протягом 42 днів з моменту останнього контакту.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус заявив: "Я хочу, щоб ви мене чітко почули: це не черговий COVID. Поточний ризик для громадського здоров'я від хантавірусу залишається низьким".

За даними організації, шість випадків інфекції підтверджено лабораторно, ще два перебувають під підозрою, серед загиблих – подружжя з Нідерландів та громадянин Німеччини.

Очікується, що лайнер стане на якір поблизу острова між 03:00 (6:00 за Києвом – ІФ-У) і 05:00 (8:00 за Києвом – ІФ-У), після чого евакуація триватиме з неділі до понеділка в промисловому порту Гранаділья.

Пасажирів доставлятимуть до берега в герметичних і охоронюваних транспортних засобах через ізольований коридор із подальшою репатріацією до країн походження, тоді як їхній багаж і тіло померлого залишаться на борту до завершення дезінфекції.

Бельгія, Франція, Німеччина, Ірландія та Нідерланди вже направили літаки для евакуації своїх громадян, ЄС додатково надсилає два борти для інших європейських пасажирів, а США та Велика Британія готують власні рейси та резервні плани.

Джерело: https://www.reuters.com/world/europe/germany-france-belgium-ireland-netherlands-send-planes-passengers-hantavirus-hit-2026-05-09/

00:41 09.05.2026
На фронті відбулось дві сотні боєзіткнень за добу – Генштаб

05:46 08.05.2026
18:33 07.05.2026
13:54 07.05.2026
11:50 07.05.2026
00:13 07.05.2026
05:31 06.05.2026
04:49 06.05.2026
02:52 06.05.2026
23:59 05.05.2026
