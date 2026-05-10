Одещина співпрацює з партнерами з 19 країн ЄС, обсяг спільних проєктів сягає 5 млн. євро – ОВА

Одеська область розвиває співпрацю з партнерами з 19 країн Європейського Союзу, а загальна вартість спільних проєктів у межах європейських програм сягає 5 млн євро, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Сьогодні 23 регіони з 14 країн Європейського Союзу є надійними партнерами Одещини, а громади області працюють з 96 партнерами з 19 країн ЄС", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у Телеграм.

В області, за його словами, працюють ключові інституції та міжнародні організації ЄС, зокрема Консультативна місія ЄС в Україні (EUAM), ЄІБ, ЄБРР, GIZ, гуманітарні організації та агенції ООН за фінансової підтримки країн-членів ЄС.

Загальна вартість проєктів у межах програм Interreg та інших європейських ініціатив, за даними ОВА, сягає 5 млн євро.

"Для Одещини Європа – це не лише стратегічний вибір. Це щоденне партнерство, спільна робота та реальні проєкти, які допомагають регіону вистояти, розвиватися і відновлюватися навіть під час війни", – наголосив очільник ОВА.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/15957