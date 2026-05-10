Інтерфакс-Україна
Події
02:50 10.05.2026

У Львові затримали чоловіка, який, тікаючи від ТЦК та поліції, приставив ніж до горла 13-річної дівчинки

1 хв читати

Правоохоронці у Львові затримали чоловіка, який, за даними слідства, під час втечі від працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) і поліції схопив 13-річну дівчинку та приставив їй ніж до горла, утримуючи дитину й обмежуючи її пересування.

"За даними слідства, чоловік, втікаючи від працівників ТЦК та СП і правоохоронців, підбіг до групи підлітків. Схопивши 13-річну дівчинку, він приставив ніж до її горла. Таким чином він утримував дитину, обмежуючи її пересування", – йдеться у повідомленні пресслужби Львівської обласної прокуратури.

За інформацією прокуратури, чоловік відпустив дитину після вимоги військовослужбовців ТЦК та СП, яка супроводжувалась попередженням про застосування зброї.

За процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури міста Львова до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом незаконного позбавлення волі малолітньої. Фігуранта затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Джерело: https://t.me/lvivoblprok/5811

Теги: #львів #втеча #затримання #дитина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:06 10.05.2026
У Подільському районі Києва затримали чоловіка за стрілянину – поліція

У Подільському районі Києва затримали чоловіка за стрілянину – поліція

22:58 09.05.2026
У Харкові трое постраждалих, серед них 8-річна дитина

У Харкові трое постраждалих, серед них 8-річна дитина

10:54 09.05.2026
СБУ затримала кілера, який за завданням ворога намагався вбити високопосадовця ЗСУ до "річниці 9 травня"

СБУ затримала кілера, який за завданням ворога намагався вбити високопосадовця ЗСУ до "річниці 9 травня"

22:36 08.05.2026
У Франції затримали причетного до катувань в'язнів у донецькій тюрмі "Ізоляція" – Офіс генпрокурора

У Франції затримали причетного до катувань в'язнів у донецькій тюрмі "Ізоляція" – Офіс генпрокурора

16:15 08.05.2026
У Харкові з вікна квартири випав і загинув 4-річний хлопчик

У Харкові з вікна квартири випав і загинув 4-річний хлопчик

13:29 08.05.2026
Шлях Camino Ruteno офіційно долучили до Європейської федерації шляхів святого Якова

Шлях Camino Ruteno офіційно долучили до Європейської федерації шляхів святого Якова

12:06 07.05.2026
На Дніпропетровщині затримано військовослужбовця, який жорстоко побив побратима

На Дніпропетровщині затримано військовослужбовця, який жорстоко побив побратима

21:42 02.05.2026
Правоохоронці затримали трьох підозрюваних у стрілянині на Дніпропетровщині, серед них військові "Вовків да Вінчі"

Правоохоронці затримали трьох підозрюваних у стрілянині на Дніпропетровщині, серед них військові "Вовків да Вінчі"

08:08 01.05.2026
У Одесі затримано чоловіка, який підозрюється в стрілянині в середмісті – поліція

У Одесі затримано чоловіка, який підозрюється в стрілянині в середмісті – поліція

02:48 01.05.2026
На Рівненщині затримали військового, який відкрив вогонь по працівниках ТЦК та поліцейському

На Рівненщині затримали військового, який відкрив вогонь по працівниках ТЦК та поліцейському

ВАЖЛИВЕ

Кошта: Ми готові брати участь у всіх мирних переговорах для миру в Україні

Обстріл Краматорська 5 травня: у лікарні помер заступник голови Краматорської РДА

Зеленський: Україна буде повноправною частиною ЄС, готуємось до відкриття кластерів і подальших рішень

Зеленський у День Європи: З перших днів повномасштабної війни і дотепер Європа з Україною, і це не благодійність, а свідомий вибір європейців

Ворог атакував Запоріжжя дронами, є загиблий та двоє поранених – ОВА

ОСТАННЄ

Одещина співпрацює з партнерами з 19 країн ЄС, обсяг спільних проєктів сягає 5 млн. євро – ОВА

Світові запаси нафти стрімко скорочуються через перебої постачання з Перської затоки – ЗМІ

Сили оборони відбили з початку доби 121 ворожу атаку – Генштаб

Посол ЄС вважає повернення Угорщиною коштів Ощадбанку важливим сигналом, очікує нового імпульсу в переговорах про вступ

У лікарні помер ще один постраждалий внаслідок ракетного удару по Мерефі 4 травня – прокуратура

Посол ЄС: незважаючи на заклики РФ до нашого від'їзду, ми в Києві, ми з Україною. І нікуди не плануємо їхати

Кількість постраждалих у Харкові зросла до чотирьох, ще один 8-річний хлопчик зазнав стресу – ОВА

Путін заявив про можливість зустрічі з Зеленським у третій країні та стверджує про нібито неготовність України до обміну полоненими

На честь Дня Європи монумент "Батьківщина-мати" підсвітили в кольори прапору ЄС

Російський БпЛА поцілив по дев'ятиповерхівці в Харкові, даних щодо постраждалих немає

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА