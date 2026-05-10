У Львові затримали чоловіка, який, тікаючи від ТЦК та поліції, приставив ніж до горла 13-річної дівчинки

Правоохоронці у Львові затримали чоловіка, який, за даними слідства, під час втечі від працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) і поліції схопив 13-річну дівчинку та приставив їй ніж до горла, утримуючи дитину й обмежуючи її пересування.

"За даними слідства, чоловік, втікаючи від працівників ТЦК та СП і правоохоронців, підбіг до групи підлітків. Схопивши 13-річну дівчинку, він приставив ніж до її горла. Таким чином він утримував дитину, обмежуючи її пересування", – йдеться у повідомленні пресслужби Львівської обласної прокуратури.

За інформацією прокуратури, чоловік відпустив дитину після вимоги військовослужбовців ТЦК та СП, яка супроводжувалась попередженням про застосування зброї.

За процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури міста Львова до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом незаконного позбавлення волі малолітньої. Фігуранта затримано в порядку ст. 208 КПК України.

