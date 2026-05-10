02:30 10.05.2026

Світові запаси нафти стрімко скорочуються через перебої постачання з Перської затоки – ЗМІ

На світовому нафтовому ринку стрімко скорочуються запаси через перебої постачання з Перської затоки, спричинені обмеженням проходження танкерів Ормузькою протокою на тлі триваючого конфлікту, що посилює ризики дефіциту пального та цінової нестабільності, повідомляє Bloomberg.

За інформацією видання, глобальні запаси нафти скоротилися приблизно на 4,8 млн барелів на добу в період із 1 березня по 25 квітня, що перевищує попередні пікові темпи квартального зниження, зафіксовані Міжнародним енергетичним агентством. Близько 60% падіння припадає на сиру нафту, решта – на нафтопродукти.

Аналітики попереджають, що наближення до "операційного мінімуму" запасів створює ризики для стабільності ринку. За оцінками JPMorgan, країни ОЕСР можуть увійти в стан "операційного стресу" вже найближчим часом, а до вересня – наблизитися до критичного рівня функціонування системи.

"Найбільший тиск зараз спостерігається в низці імпортозалежних країн Азії: трейдери називають Індонезію, В'єтнам, Пакистан і Філіппіни серед найбільш вразливих, де критичні рівні постачання можуть бути досягнуті вже за місяць. Водночас великі економіки регіону, зокрема Китай, поки що залишаються у відносно комфортному становищі", – йдеться в повідомленні.

У США запаси сирої нафти та нафтопродуктів залишаються нижче історичних середніх рівнів, зокрема запаси дистилятів перебувають на найнижчому рівні з 2005 року.

Уряди вже використали близько 400 млн барелів зі стратегічних резервів, однак подальше їх скорочення може ще більше послабити глобальний захисний буфер нафтової системи.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-05-09/iran-war-is-draining-world-s-oil-buffer-at-unprecedented-pace

