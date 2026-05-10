Сили оборони відбили з початку доби 121 ворожу атаку – Генштаб

З початку доби відбулося 121 бойове зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 суботи.

"Противник задіяв для ураження 4737 дронів-камікадзе та здійснив 1524 обстріли населених пунктів і позицій наших військ", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському та Гуляйаільському напрямках, де агресор здійснив відповідно 22 та 23 штурмові та наступальні дії.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/38436