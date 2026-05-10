Посол ЄС вважає повернення Угорщиною коштів Ощадбанку важливим сигналом, очікує нового імпульсу в переговорах про вступ

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова очікує нового імпульсу у переговорах про вступ України до Європейського Союзу після обрання Петера Мадяра прем'єр-міністром Угорщини.

Про це вона сказала, відповідаючи на питання кореспондента "Інтерфакс-Україна" щодо очікувань на шляху України до ЄС після інавгурації Мадяра.

"Я вважаю, що прем'єр-міністр Мадяр після свого обрання чітко дав зрозуміти, що не збирається перешкоджати початку переговорів (про вступ до ЄС-ІФ-У), тож я припускаю, що так і буде. Він також зробив кілька жестів, наприклад, повернув гроші, які були затримані під час транзиту з Австрії до Києва. Я вважаю, що це все важливі сигнали. І що має відбутися зараз: українське та угорське керівництво мають провести інтенсивні обговорення та координацію", – зазначила Матернова.

За її словами, Європейський Союз "може виступити посередником у цьому, якщо буде потрібно".

"Але я справді очікую, що процес вступу отримав новий імпульс", – підкреслила посол.

Як повідомлялося, інавгурація нового прем'єра Угорщини Петера Мадяра відбулася в Будапешті 9 травня. На інавгураційному засіданні було обрано спікера парламенту, і одним із перших її рішень стало повернення прапора ЄС на будівлю.

Партія "Тиса", лідером якої є Мадяр, перемогла на парламентських виборах 12 квітня.

Мадяр прийшов на зміну Віктору Орбану (партія "Фідес"), який очолював угорський уряд протягом 16 років.

Раніше у середу президент України Володимир Зеленський повідомив, що Угорщина повернула в повному обсязі кошти та цінності Ощадбанку, затримані в березні цього року.

5 березня в Угорщині під час спецоперації Центру боротьби з тероризмом (TEK) на одній із АЗС на автомагістралі М5 було затримано два українські інкасаторських автомобілі, що перевозили $40 млн, EUR35 млн та 9 кг золота. Також було затримано сімох інкасаторів, яких пізніше було звільнено та переправлено до України.

Національна поліція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службових автомобілів Ощадбанку на території Угорщини.

Президент Зеленський назвав затримання інкасаційного конвою Ощадбанку в Угорщині актом бандитизму. 9 березня до МЗС України було викликано посла Угорщини в Україні Антала Гейзера, де йому було виказано рішучій протест через захоплення заручників та цінностей.

12 березня повідомлялося, що інкасаторські автомобілі державного Ощадбанку, які були незаконно затримані в Угорщині, в четвер передані представникам Ощадбанку та українським дипломатам. Водночас, грошові кошти та цінності в обсязі 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота були затриманими в Угорщині.