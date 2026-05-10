Інтерфакс-Україна
Події
00:40 10.05.2026

Посол ЄС вважає повернення Угорщиною коштів Ощадбанку важливим сигналом, очікує нового імпульсу в переговорах про вступ

2 хв читати

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова очікує нового імпульсу у переговорах про вступ України до Європейського Союзу після обрання Петера Мадяра прем'єр-міністром Угорщини.

Про це вона сказала, відповідаючи на питання кореспондента "Інтерфакс-Україна" щодо очікувань на шляху України до ЄС після інавгурації Мадяра.

"Я вважаю, що прем'єр-міністр Мадяр після свого обрання чітко дав зрозуміти, що не збирається перешкоджати початку переговорів (про вступ до ЄС-ІФ-У), тож я припускаю, що так і буде. Він також зробив кілька жестів, наприклад, повернув гроші, які були затримані під час транзиту з Австрії до Києва. Я вважаю, що це все важливі сигнали. І що має відбутися зараз: українське та угорське керівництво мають провести інтенсивні обговорення та координацію", – зазначила Матернова.

За її словами, Європейський Союз "може виступити посередником у цьому, якщо буде потрібно".

"Але я справді очікую, що процес вступу отримав новий імпульс", – підкреслила посол.

Як повідомлялося, інавгурація нового прем'єра Угорщини Петера Мадяра відбулася в Будапешті 9 травня. На інавгураційному засіданні було обрано спікера парламенту, і одним із перших її рішень стало повернення прапора ЄС на будівлю.

Партія "Тиса", лідером якої є Мадяр, перемогла на парламентських виборах 12 квітня.

Мадяр прийшов на зміну Віктору Орбану (партія "Фідес"), який очолював угорський уряд протягом 16 років.

Раніше у середу президент України Володимир Зеленський повідомив, що Угорщина повернула в повному обсязі кошти та цінності Ощадбанку, затримані в березні цього року.

5 березня в Угорщині під час спецоперації Центру боротьби з тероризмом (TEK) на одній із АЗС на автомагістралі М5 було затримано два українські інкасаторських автомобілі, що перевозили $40 млн, EUR35 млн та 9 кг золота. Також було затримано сімох інкасаторів, яких пізніше було звільнено та переправлено до України.

Національна поліція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службових автомобілів Ощадбанку на території Угорщини.

Президент Зеленський назвав затримання інкасаційного конвою Ощадбанку в Угорщині актом бандитизму. 9 березня до МЗС України було викликано посла Угорщини в Україні Антала Гейзера, де йому було виказано рішучій протест через захоплення заручників та цінностей.

12 березня повідомлялося, що інкасаторські автомобілі державного Ощадбанку, які були незаконно затримані в Угорщині, в четвер передані представникам Ощадбанку та українським дипломатам. Водночас, грошові кошти та цінності в обсязі 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота були затриманими в Угорщині.

Теги: #угорщина #вступ #союз #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:44 09.05.2026
Посол ЄС: незважаючи на заклики РФ до нашого від'їзду, ми в Києві, ми з Україною. І нікуди не плануємо їхати

Посол ЄС: незважаючи на заклики РФ до нашого від'їзду, ми в Києві, ми з Україною. І нікуди не плануємо їхати

22:57 09.05.2026
На честь Дня Європи монумент "Батьківщина-мати" підсвітили в кольори прапору ЄС

На честь Дня Європи монумент "Батьківщина-мати" підсвітили в кольори прапору ЄС

21:40 09.05.2026
Україна готова поглиблювати парламентське співробітництво з Угорщиною – Стефанчук

Україна готова поглиблювати парламентське співробітництво з Угорщиною – Стефанчук

17:31 09.05.2026
Мадяр став прем'єром Угорщини

Мадяр став прем'єром Угорщини

14:17 09.05.2026
Прапор ЄС замайорів біля Ради з нагоди Дня Європи

Прапор ЄС замайорів біля Ради з нагоди Дня Європи

14:14 09.05.2026
Зеленський: Україна буде повноправною частиною ЄС, готуємось до відкриття кластерів і подальших рішень

Зеленський: Україна буде повноправною частиною ЄС, готуємось до відкриття кластерів і подальших рішень

13:18 09.05.2026
В Європейській раді до Дня Європи працює стенд солідарності з Україною: Україна – майбутній член ЄС

В Європейській раді до Дня Європи працює стенд солідарності з Україною: Україна – майбутній член ЄС

01:42 09.05.2026
Каллас: ЄС прагне швидко просуватись у переговорах щодо вступу Молдови – ЗМІ

Каллас: ЄС прагне швидко просуватись у переговорах щодо вступу Молдови – ЗМІ

13:37 08.05.2026
Каллас: перш ніж розмовляти з РФ, в ЄС треба домовитися, про що саме говорити

Каллас: перш ніж розмовляти з РФ, в ЄС треба домовитися, про що саме говорити

12:55 08.05.2026
Переговори ЄС з РФ наразі є теоретичним питанням – європейський дипломат

Переговори ЄС з РФ наразі є теоретичним питанням – європейський дипломат

ВАЖЛИВЕ

Кошта: Ми готові брати участь у всіх мирних переговорах для миру в Україні

Обстріл Краматорська 5 травня: у лікарні помер заступник голови Краматорської РДА

Зеленський: Україна буде повноправною частиною ЄС, готуємось до відкриття кластерів і подальших рішень

Зеленський у День Європи: З перших днів повномасштабної війни і дотепер Європа з Україною, і це не благодійність, а свідомий вибір європейців

Ворог атакував Запоріжжя дронами, є загиблий та двоє поранених – ОВА

ОСТАННЄ

У лікарні помер ще один постраждалий внаслідок ракетного удару по Мерефі 4 травня – прокуратура

У Подільському районі Києва затримали чоловіка за стрілянину – поліція

Кількість постраждалих у Харкові зросла до чотирьох, ще один 8-річний хлопчик зазнав стресу – ОВА

Путін заявив про можливість зустрічі з Зеленським у третій країні та стверджує про нібито неготовність України до обміну полоненими

У Харкові трое постраждалих, серед них 8-річна дитина

Російський БпЛА поцілив по дев'ятиповерхівці в Харкові, даних щодо постраждалих немає

Генсек ООН привітав оголошення про припинення вогню та обмін полоненими між Україною і РФ

Українські громади продовжують функціонувати та відновлювати інфраструктуру попри постійні обстріли – Мінрозвитку

Союзники США в НАТО очікують нових скорочень американської військової присутності в Європі – ЗМІ

Росіяни FPV-дроном знищили автомобіль газовиків "Нафтогазу" під час відновлення газопостачання у Дружківці

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА