У лікарні помер ще один постраждалий внаслідок ракетного удару по Мерефі 4 травня – прокуратура

У суботу, 9 травня, у лікарні помер чоловік, який дістав поранень внаслідного російського ракетнго удару по Мерефі (Харківська обл) 4 травня, таким чином, загальна кількість загиблих зросла до 9.

"На жаль, сьогодні у лікарні помер чоловік, який дістав поранень під час атаки. Лікарі до останнього боролися за його життя", – повідомила пресслужба Харківської облпрокуратури.

