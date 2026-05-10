Інтерфакс-Україна
Події
00:39 10.05.2026

У лікарні помер ще один постраждалий внаслідок ракетного удару по Мерефі 4 травня – прокуратура

1 хв читати

У суботу, 9 травня, у лікарні помер чоловік, який дістав поранень внаслідного російського ракетнго удару по Мерефі (Харківська обл) 4 травня, таким чином, загальна кількість загиблих зросла до 9.

"На жаль, сьогодні у лікарні помер чоловік, який дістав поранень під час атаки. Лікарі до останнього боролися за його життя", – повідомила пресслужба Харківської облпрокуратури.

Джерело: https://t.me/prokuratura_kharkiv/28713

Теги: #атака #жертви #харківська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:26 09.05.2026
Кількість постраждалих у Харкові зросла до чотирьох, ще один 8-річний хлопчик зазнав стресу – ОВА

Кількість постраждалих у Харкові зросла до чотирьох, ще один 8-річний хлопчик зазнав стресу – ОВА

22:58 09.05.2026
У Харкові трое постраждалих, серед них 8-річна дитина

У Харкові трое постраждалих, серед них 8-річна дитина

22:32 09.05.2026
Російський БпЛА поцілив по дев'ятиповерхівці в Харкові, даних щодо постраждалих немає

Російський БпЛА поцілив по дев'ятиповерхівці в Харкові, даних щодо постраждалих немає

20:55 09.05.2026
Росіяни FPV-дроном знищили автомобіль газовиків "Нафтогазу" під час відновлення газопостачання у Дружківці

Росіяни FPV-дроном знищили автомобіль газовиків "Нафтогазу" під час відновлення газопостачання у Дружківці

09:19 09.05.2026
Батько та син загинули на Чернігівщині внаслідок російської дронової атаки – ДСНС

Батько та син загинули на Чернігівщині внаслідок російської дронової атаки – ДСНС

22:55 07.05.2026
ДСНС: у Краматорську рятувальники деблокували жінку з-під завалів після російського авіаудару, одна людина загинула

ДСНС: у Краматорську рятувальники деблокували жінку з-під завалів після російського авіаудару, одна людина загинула

18:27 06.05.2026
Стало відомо про другу загиблу через атаку окупантів по дитсадку в Сумах – ОВА

Стало відомо про другу загиблу через атаку окупантів по дитсадку в Сумах – ОВА

18:21 06.05.2026
ООН: З 1 травня в результаті атак РФ по всій Україні загинуло щонайменше 70 осіб, понад 500 отримали поранення

ООН: З 1 травня в результаті атак РФ по всій Україні загинуло щонайменше 70 осіб, понад 500 отримали поранення

02:52 06.05.2026
Унаслідок ворожих російських ударів за добу загинули 27 людей, понад 120 зазнали поранень – Клименко

Унаслідок ворожих російських ударів за добу загинули 27 людей, понад 120 зазнали поранень – Клименко

23:48 05.05.2026
Російський fpv-дрон поцілив по цивільній автівці в Руській Лозовій, двох жінок шпиталізовано до Харкову

Російський fpv-дрон поцілив по цивільній автівці в Руській Лозовій, двох жінок шпиталізовано до Харкову

ВАЖЛИВЕ

Кошта: Ми готові брати участь у всіх мирних переговорах для миру в Україні

Обстріл Краматорська 5 травня: у лікарні помер заступник голови Краматорської РДА

Зеленський: Україна буде повноправною частиною ЄС, готуємось до відкриття кластерів і подальших рішень

Зеленський у День Європи: З перших днів повномасштабної війни і дотепер Європа з Україною, і це не благодійність, а свідомий вибір європейців

Ворог атакував Запоріжжя дронами, є загиблий та двоє поранених – ОВА

ОСТАННЄ

У Подільському районі Києва затримали чоловіка за стрілянину – поліція

Посол ЄС: незважаючи на заклики РФ до нашого від'їзду, ми в Києві, ми з Україною. І нікуди не плануємо їхати

Путін заявив про можливість зустрічі з Зеленським у третій країні та стверджує про нібито неготовність України до обміну полоненими

На честь Дня Європи монумент "Батьківщина-мати" підсвітили в кольори прапору ЄС

Генсек ООН привітав оголошення про припинення вогню та обмін полоненими між Україною і РФ

Українські громади продовжують функціонувати та відновлювати інфраструктуру попри постійні обстріли – Мінрозвитку

Україна готова поглиблювати парламентське співробітництво з Угорщиною – Стефанчук

Союзники США в НАТО очікують нових скорочень американської військової присутності в Європі – ЗМІ

Зеленський готовий до зустрічі з Путіним будь-де, але не в Москві, – радник Офісу президента

На Дніпропетровщині одна людина загинула, ще одну поранено через удари ворожих БпЛА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА