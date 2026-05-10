У Подільському районі Києва затримали чоловіка за стрілянину – поліція

Поліцейські затримали чоловіка, який вчинив стрілянину у Подільському районі столиці, повідомляє пресслужба поліції Києва.

Попередньо встановлено, що під час конфлікту між двома чоловіками виникла бійка, у ході якої один із них дістав травматичний пістолет та здійснив декілька пострілів у бік опонента.

"На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу та патрульні поліцейські, які встановлюють всі обставини події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у Телеграм-каналі.

За попередньою інформацією відомства, потерпілий перебуває у задовільному стані.

Джерело: https://t.me/gunpKyiv/14896