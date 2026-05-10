Інтерфакс-Україна
Події
00:06 10.05.2026

У Подільському районі Києва затримали чоловіка за стрілянину – поліція

1 хв читати

Поліцейські затримали чоловіка, який вчинив стрілянину у Подільському районі столиці, повідомляє пресслужба поліції Києва.

Попередньо встановлено, що під час конфлікту між двома чоловіками виникла бійка, у ході якої один із них дістав травматичний пістолет та здійснив декілька пострілів у бік опонента.

"На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу та патрульні поліцейські, які встановлюють всі обставини події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у Телеграм-каналі.

За попередньою інформацією відомства, потерпілий перебуває у задовільному стані.

Джерело: https://t.me/gunpKyiv/14896

Теги: #київ #затримання #постріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:54 09.05.2026
СБУ затримала кілера, який за завданням ворога намагався вбити високопосадовця ЗСУ до "річниці 9 травня"

22:36 08.05.2026
У Франції затримали причетного до катувань в'язнів у донецькій тюрмі "Ізоляція" – Офіс генпрокурора

11:52 08.05.2026
У Києві чоловік загинув після падіння з 11-го поверху, поліція встановлює обставини

15:56 07.05.2026
ФРН не має наміру евакуювати свій дипперсонал з Києва – глава МЗС Німеччини

15:27 07.05.2026
У Києві відчинився клуб для падельної спільноти

13:54 07.05.2026
ЄС не буде евакуювати диппредставництво через погрози РФ атакувати Київ 9 травня – речник

12:06 07.05.2026
На Дніпропетровщині затримано військовослужбовця, який жорстоко побив побратима

13:19 06.05.2026
Віцепрем'єр Кулеба чекає від київської влади до 10 травня законтрактованих рішень щодо підготовки до опалювального сезону

12:47 06.05.2026
Останній дзвоник у київських школах пролунає 29 травня – КМДА

12:11 06.05.2026
Центральна влада відмовилась допомагати у відновленні енергосистеми Києва, попри публічні обіцянки – Кличко

