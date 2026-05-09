Посол ЄС: незважаючи на заклики РФ до нашого від'їзду, ми в Києві, ми з Україною. І нікуди не плануємо їхати

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова прокоментувала "рекомендації" РФ іноземному дипкорпусу покинути Київ на випадок можливого удару "у відповідь на дії зі зриву святкування дня перемоги".

"Як ви можете бачити, незважаючи на заклики російської дипломатичної машини до нашого від'їзду, ми тут. Ми не деінде, а в Києві. І ми нікуди не плануємо їхати. Ми з Україною та підтримуємо Україну", – сказала вона під час церемонії підсвічення монументу "Батьківщина-мати" у Києві в суботу ввечері.

Дипломатка наголосила, що Україна "не стоїть на краю Європи, а захищає Європу та європейські цінності".

Матернова у День Європи також нагадала, що близько 15 років тому, коли Лісабонський договір Європейського Союзу набув чинності, представництво Європейської Комісії було перетворено на повноцінне дипломатичне представництво, а голова представництва став повноправним послом Європейського Союзу.

"Дипломатичне представництво в нашій євромові називається делегацією ЄС. Цікаво чому, але так воно і є. І сьогодні ми офіційно просуваємо ребрендинг українською мовою. Ми не представництво, я не голова представництва Комісії тощо чи клубу за інтересами, але це офіційна дипломатична місія на чолі з послом. Тому ми сьогодні в цей символічний момент чітко це заявляємо", – зазначила посол.

Представництво Європейської Комісії в Україні було відкрито у Києві у вересні 1993 року. Офіс у Києві є одним з понад 130 представництв Європейського Союзу в світі.

З 1 грудня 2009 року після набуття чинності Лісабонського договору, Представництво Європейської Комісії перетворилося на Делегацію Європейського Союзу в Україні. Делегація має статус дипломатичної місії та офіційно представляє Європейський Союз в Україні.

Раніше в четвер представниця МЗС РФ Марія Захарова закликала українських громадян та іноземний дипкорпус серйозно поставитися до рекомендацій міністерства оборони Росії вчасно покинути Київ на випадок можливого удару "у відповідь на дії Києва зі зриву святкування дня перемоги".