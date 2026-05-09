Інтерфакс-Україна
Події
23:26 09.05.2026

Кількість постраждалих у Харкові зросла до чотирьох, ще один 8-річний хлопчик зазнав стресу – ОВА

1 хв читати

Унаслідок ворожого удару по Індустріальному району Харкова кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб, серед яких ще один 8-річний хлопчик, повідомляє очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Ще один 8-річний хлопчик зазнав гострої реакції на стрес внаслідок ворожого удару по Індустріальному району Харкова. На цю хвилину кількість постраждалих зросла до чотирьох", – написав Синегубов у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося раніше, попри оголошене припинення вогню російські військові завдали удару БЛА по Харкову, зафіксоване влучання у технічний поверх дев'ятиповерхівки в Індустріальному районі міста.

Станом на 22:50 було відомо про трьох постраждалих, серед яких 8-річний хлопчик.

Джерело: t.me/synegubov/21720

Теги: #харків #діти #атака #постраждалі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:58 09.05.2026
У Харкові трое постраждалих, серед них 8-річна дитина

У Харкові трое постраждалих, серед них 8-річна дитина

22:32 09.05.2026
Російський БпЛА поцілив по дев'ятиповерхівці в Харкові, даних щодо постраждалих немає

Російський БпЛА поцілив по дев'ятиповерхівці в Харкові, даних щодо постраждалих немає

20:55 09.05.2026
Росіяни FPV-дроном знищили автомобіль газовиків "Нафтогазу" під час відновлення газопостачання у Дружківці

Росіяни FPV-дроном знищили автомобіль газовиків "Нафтогазу" під час відновлення газопостачання у Дружківці

16:15 08.05.2026
У Харкові з вікна квартири випав і загинув 4-річний хлопчик

У Харкові з вікна квартири випав і загинув 4-річний хлопчик

13:52 08.05.2026
Президенти Єврокомісії, України та прем'єр-міністр Канади звернуться до учасників Міжнародної коаліції з повернення українських дітей

Президенти Єврокомісії, України та прем'єр-міністр Канади звернуться до учасників Міжнародної коаліції з повернення українських дітей

12:51 08.05.2026
Рада ЄС з закордонних справ знову обговорить війну РФ проти України, очікуються санкції за депортацію українських дітей – дипломат

Рада ЄС з закордонних справ знову обговорить війну РФ проти України, очікуються санкції за депортацію українських дітей – дипломат

00:18 08.05.2026
Генштаб ЗСУ: опрацьовується масштабний спільний проєкт із Міноборони Франції щодо підтримки дітей військовослужбовців

Генштаб ЗСУ: опрацьовується масштабний спільний проєкт із Міноборони Франції щодо підтримки дітей військовослужбовців

22:55 07.05.2026
ДСНС: у Краматорську рятувальники деблокували жінку з-під завалів після російського авіаудару, одна людина загинула

ДСНС: у Краматорську рятувальники деблокували жінку з-під завалів після російського авіаудару, одна людина загинула

12:14 07.05.2026
У Харкові вже 9 постраждалих, у тому числі троє дітей

У Харкові вже 9 постраждалих, у тому числі троє дітей

07:45 07.05.2026
Ворог атакував п'ять районів Дніпропетровщини: четверо постраждалих

Ворог атакував п'ять районів Дніпропетровщини: четверо постраждалих

ВАЖЛИВЕ

Кошта: Ми готові брати участь у всіх мирних переговорах для миру в Україні

Обстріл Краматорська 5 травня: у лікарні помер заступник голови Краматорської РДА

Зеленський: Україна буде повноправною частиною ЄС, готуємось до відкриття кластерів і подальших рішень

Зеленський у День Європи: З перших днів повномасштабної війни і дотепер Європа з Україною, і це не благодійність, а свідомий вибір європейців

Ворог атакував Запоріжжя дронами, є загиблий та двоє поранених – ОВА

ОСТАННЄ

Путін заявив про можливість зустрічі з Зеленським у третій країні та стверджує про нібито неготовність України до обміну полоненими

На честь Дня Європи монумент "Батьківщина-мати" підсвітили в кольори прапору ЄС

Генсек ООН привітав оголошення про припинення вогню та обмін полоненими між Україною і РФ

Українські громади продовжують функціонувати та відновлювати інфраструктуру попри постійні обстріли – Мінрозвитку

Україна готова поглиблювати парламентське співробітництво з Угорщиною – Стефанчук

Союзники США в НАТО очікують нових скорочень американської військової присутності в Європі – ЗМІ

Зеленський готовий до зустрічі з Путіним будь-де, але не в Москві, – радник Офісу президента

На Дніпропетровщині одна людина загинула, ще одну поранено через удари ворожих БпЛА

РФ на параді змогла показати лише жалюгідну копію одного з українських ракетних дронів – радник Зеленського

Зеленський привітав Мадяра: Разом ми можемо додати більше сили нашим народам і зробити сильнішою всю Європу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА