Кількість постраждалих у Харкові зросла до чотирьох, ще один 8-річний хлопчик зазнав стресу – ОВА

Унаслідок ворожого удару по Індустріальному району Харкова кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб, серед яких ще один 8-річний хлопчик, повідомляє очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Ще один 8-річний хлопчик зазнав гострої реакції на стрес внаслідок ворожого удару по Індустріальному району Харкова. На цю хвилину кількість постраждалих зросла до чотирьох", – написав Синегубов у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося раніше, попри оголошене припинення вогню російські військові завдали удару БЛА по Харкову, зафіксоване влучання у технічний поверх дев'ятиповерхівки в Індустріальному районі міста.

Станом на 22:50 було відомо про трьох постраждалих, серед яких 8-річний хлопчик.

Джерело: t.me/synegubov/21720