Інтерфакс-Україна
Події
23:17 09.05.2026

Путін заявив про можливість зустрічі з Зеленським у третій країні та стверджує про нібито неготовність України до обміну полоненими

2 хв читати

Під час спілкування з журналістами очільник Кремля Володимир Путін заявив, що можливу зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у третій країні може бути розглянуто лише за умови досягнення остаточних домовленостей щодо мирної угоди, а також стверджував про нібито неготовність української сторони до обміну полоненими.

Коментуючи можливість переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, він заявив, що така зустріч можлива, але лише за певних умов.

"Ми це чуємо не вперше, ми ніколи не відмовлялися. Я не відмовлявся", – цитують заяву Путіна росЗМІ.

Водночас він зазначив, що готовий до зустрічі або в Москві, або в третій країні, але лише у випадку досягнення остаточних домовленостей щодо мирної угоди: "Можна зустрітися і в третій країні, але тільки якщо будуть досягнуті остаточні домовленості про мирний договір… це має бути фінальна точка, а не самі переговори".

Окремо він заявив, що РФ підтримала ініціативу США щодо перемир'я та обміну військовополоненими, однак, за його словами, відповідних пропозицій від української сторони нібито досі не отримано: "Коли прозвучала пропозиція США, ми, звичайно, її одразу підтримали. І розраховуємо, що українська сторона відреагує на пропозицію президента Сполучених Штатів. Жодних пропозицій до нас досі, на жаль, не надходило".

"Спочатку була реакція, що треба уважніше подивитися, можливо, не всі 500, можливо 200. А потім вони взагалі зникли з радарів і прямо сказали, що не готові до цього обміну. Не хочуть", – сказав Путін.

Зокрема, очільник Кремля заявив, що, на його думку, війна між Росією та Україною, у якому він розглядає Захід як сторону через підтримку України, нібито наближається до завершення, однак західні країни, за його словами, не готові це визнати через продовження політики протистояння.

"Я думаю, що справа йде до завершення, але все ж таки це серйозна річ, тому що виникає питання – навіщо було це протистояння", – сказав він, додавши, що країни Заходу, на його думку, очікували швидкої поразки Росії.

Окремо він заявив, що врегулювання ситуації навколо України є насамперед справою Києва і Москви. Він також відзначив позицію США, заявивши про зацікавленість Вашингтона у врегулюванні "конфлікту".

Як повідомлялося, напередодні Зеленський повідомив, що в рамках переговорного процесу за посередництва США Росія погодилась провести обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000 та встановити режим тиші 9-11 травня.

Теги: #війна #переговори #обмін #рф

