Інтерфакс-Україна
22:32 09.05.2026

Російський БпЛА поцілив по дев'ятиповерхівці в Харкові, даних щодо постраждалих немає

Попри оголошене припинення вогню ЗС РФ завдали удару по Індустріальному району Харкова, за попередньою інформацією, зафіксовано влучання в дев'ятиповерховий будинок,повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Інформація про постраждалих наразі не надходила. Всі екстрені служби прямують на місце "прильоту",- написав Синєгубов у своємутелеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/synegubov/21715

