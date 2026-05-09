22:32 09.05.2026
Російський БпЛА поцілив по дев'ятиповерхівці в Харкові, даних щодо постраждалих немає
Попри оголошене припинення вогню ЗС РФ завдали удару по Індустріальному району Харкова, за попередньою інформацією, зафіксовано влучання в дев'ятиповерховий будинок,повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Інформація про постраждалих наразі не надходила. Всі екстрені служби прямують на місце "прильоту",- написав Синєгубов у своємутелеграм-каналі.
